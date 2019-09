Avis de recherche: avez vous vu Grégory Goga?

Le Hannutois Grégory Goga a quitté le domicile d’un ami, le 21 septembre, après quoi il n’a plus donné signe de vie.

Le samedi 21 septembre, en début de matinée, Grégory Goga (41 ans) a quitté la résidence d’un ami, rue Zénobe Gramme à Hannut. Vers 10 h, il pourrait avoir pris un bus vers Landen. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Grégory Goga mesure 1 m 80 et est de corpulence forte. Il a le crâne rasé, porte une barbe et a les yeux bleus. Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, une chemise lignée et un béret noir.

Vous avez aperçu Grégory ou avez des informations ? N’hésitez pas à prendre contact avec les services de la police fédérale au 0800/30 300 ou via le www.police.be.