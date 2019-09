Plus de 46.000 Belges travaillent au Luxembourg

Le Luxembourg emploie 46.084 travailleurs belges frontaliers, selon les données du 2e trimestre de l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg (Statec).

Le pays emploie 421.809 salariés dont 191.913 frontaliers: 100.034 Français, 46.084 Belges et 45.795 Allemands.

Les deux branches «administration et autres services publics» et les «activités financières et d’assurance» couvrent 32% de l’emploi salarié. Elles sont responsables pour 37% des créations nettes d’emplois entre le deuxième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2019.

Le taux de chômage s’élève à 5,4% au Grand-Duché de Luxembourg.