VIDÉO | LeBron James encense Emma Meesseman qui qualifie Washington pour la finale de WNBA

Emma Meesseman, Kim Mestdagh et les Washington Mystics se sont qualifiées pour la finale des play-off de WNBA. De nouveau très précieuse, Meesseman a été encensée par le King James. Rien que ça…

Deux Belgian Cats vont jouer la finale des play-off de WNBA, le penchant féminin de la NBA. Une performance incroyable.

Dans la nuit, les Washington Mystics ont battu les Las Vegas Aces sur le fil (90-94) et ont ainsi décroché leur place en finale.

Si Kim Mestdagh n’est pas montée au jeu, Emma Meesseman, dans la forme de sa vie, a inscrit 22 points, dont un quatre sur quatre à distance.

Avec treize unités dans le dernier quart-temps, la Belgian Cat a permis aux Mystics de s’offrir un duel face au Connecticut Sun en finale.

.@EmmaMeesseman dropped 13 PTS in the 4th quarter ALONE!



Takeover mode was engaged! 😤😤😤 pic.twitter.com/MCzDB2ZkYi