Séisme à Washington: les démocrates lancent une procédure de destitution contre Trump

Les démocrates ont lancé mardi à Washington la première étape d’une mise en accusation solennelle de Donald Trump, une procédure rare et explosive qui a toutefois peu de chances d’aboutir à la destitution du président américain. Ce dernier est soupçonné d’avoir demandé au président ukrainien d’enquêter sur son rival politique Joe Biden.

En dépit des nombreuses affaires qui ont secoué les premières années de la présidence de Donald Trump, ce coup de tonnerre politique représente l’attaque la plus frontale contre le milliardaire républicain.

«Une chasse aux sorcières de caniveau», a immédiatement dénoncé le président, recevant la nouvelle à New York où il s’était rendu pour l’Assemblée générale de l’ONU.

Ironie du calendrier, Donald Trump se trouvait lors de l’annonce chez lui à la «Trump Tower», le gratte-ciel qu’il avait choisi pour annoncer en 2015 sa candidature à la Maison Blanche.

Pari risqué

«Aujourd’hui, j’annonce que la Chambre des représentants ouvre une enquête officielle en vue d’une procédure de destitution» de Donald Trump, a annoncé la présidente démocrate de la chambre basse, Nancy Pelosi.

«Les actes du président jusqu’à ce jour ont violé la Constitution», a-t-elle accusé lors d’une allocution au Congrès.

"The president must be held accountable. No one is above the law."



