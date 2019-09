Christiane Vienne quitte (aussi) le conseil communal

«Je pense que le temps est venu de céder la place à une nouvelle génération», a indiqué la conseillère socialiste via un communiqué transmis à la presse.

Mi-septembre, Chloé Deltour annonçait qu’elle quittait le conseil communal de Mouscron. Officiellement, la conseillère écolo annonçait avoir d’autres projets plus personnels. Mais la manière dont les débats se passent au sein du centre administratif ne semble plus lui convenir non plus... Pour rappel, c’est Sylvain Terryn qui prendra le relais.

«Fatima Ahallouch a toutes les qualités pour remplir sa mission et gérer une équipe renouvelée»

Dix jours plus tard, ce mardi soir, c’est une autre dame de l’opposition qui a annoncé sa démission. Cette fois, c’est Christiane Vienne qui tire sa révérence.

C’est par le biais d’un communiqué transmis par sa collègue socialiste Fatima Ahallouch que le message a été transmis au nom du parti socialiste. Le voici dans son intégralité:

Christiane Vienne nous a fait part aujourd’hui de son souhait de démissionner du Conseil communal. Nous la regrettons déjà, mais nous ne pouvons que saluer son travail et son investissement au service des Mouscronnois. C’est par ces mots qu’elle a fait part de sa décision: «Après de nombreuses années de participation à notre conseil communal, ayant apprécié tout le travail réalisé autant par la majorité que l’opposition et contribué au mieux de mes disponibilités et capacités, je pense que le temps est venu de céder la place à une nouvelle génération. Notre cheffe de groupe, Fatima Ahallouch, a toutes les qualités pour remplir sa mission et gérer une équipe renouvelée. Je vous souhaite de beaux projets, de belles réalisations au service de Mouscron (…)» C’est donc notre collègue Roger Rousmans qui sera amené à prêter serment lors du prochain Conseil. Quant à son poste de Présidente de l’USC, Christiane l’occupera jusqu’au 19 octobre prochain (date des élections internes du PS) Au nom du groupe PS au Conseil communal et des membres du Parti, nous lui disons tout simplement «Merci»!

C’est Roger Rousmans qui remplacera Mme Vienne. L’homme fut déjà conseiller lors de la précédente législature.

Lorsque les urnes ont parlé, c’est d’un chouïa qu’il n’avait plus eu la possibilité de revenir sur les bancs de l’opposition, suscitant forcément une certaine déception. Un peu moins d’un an de patience auront donc suffi pour lui raviver cette flamme rougeoyante qui ne s’était jamais éteinte...