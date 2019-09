Affaire Eddy Michel | La défense conteste la préméditation

Eddy Michel reconnaît les meurtres de ses enfants mais conteste les avoir prémédités, a plaidé hier un de ses avocats.

Un des avocats d’Eddy Michel, poursuivi pour l’assassinat de ses deux enfants (Jules, 6 ans, et Timothé, 4 ans) le 30 septembre 2017 à Sainte-Walburge, a soutenu hier devant les assises de Liège que son client n’a pas tué ses enfants de sang-froid mais sous l’emprise d’une passion violente et de la colère. «Il a commis un geste terrible. Mais ce n’est pas parce que le pire est arrivé qu’il faut chercher le pire en tout dans ce dossier. Il faut juger avec prudence», a exposé Me Guy Uerlings.

L’avocat de l’accusé a souligné qu’il avait très mal vécu sa séparation, au point de harceler son ex-compagne dans le but qu’elle revienne. Mais le 24 septembre, il a réalisé qu’elle ne reviendrait pas et qu’elle avait connu une autre liaison. «Il s’est senti trahi et la pression est montée chez lui.»

La défense a longuement évoqué les notions juridiques tournant autour de la préméditation. «La préméditation suggère une véritable réflexion interne. Mais Eddy Michel n’a pas agi après réflexion. Il n’avait pas pris de résolution définitive. Il n’avait pas élaboré les meurtres de ses enfants ou calculé les moyens de les mettre en œuvre. Le matin des faits, il était sous le coup d’une passion violente. Il est parti dans un déchaînement de colère. On est dans le moment, pas dans un scénario calculé», a plaidé Me Uerlings.

«Ce n’était pas prévisible»

Son second conseil, Me Jean-Paul Reynders a réclamé aux jurés de ne pas se laisser emporter par l’émotion. «Tout est exceptionnel dans ce dossier. J’ai rarement vu cela par rapport à l’horreur des actes posés. Ces faits sont innommables. Il n’y a pas assez d’adjectifs dans le dictionnaire pour qualifier ce qui s’est passé. Tous les tabous ont été dépassés, toutes les lignes rouges ont été brisées. C’est le dossier d’un père qui tue ses enfants, avec sauvagerie et avec horreur. Or, il ne faut pas s’arrêter à l’horreur des faits. Il faut essayer de comprendre ce qui s’est produit.»

L’avocat a aussi rappelé que, depuis le jour des faits, Eddy Michel conteste avoir prémédité son geste tout en admettant qu’il avait laissé des écrits dans lesquels il avait annoncé, le 24 septembre, qu’il allait mettre fin à la vie de ses enfants et à la sienne. «Il l’a pensé très fort et il l’a écrit. Mais ce n’était pas un projet définitif.» Selon Me Reynders, c’est la dispute le matin des faits qui a déclenché la réaction d’Eddy Michel. «S’il avait voulu tuer ses enfants le samedi matin, il aurait appelé ses parents la veille pour retarder leur venue. Le jour des faits, le programme de la famille était arrêté. Les activités étaient prévues. Ce qui a chamboulé ce programme, c’est la dispute intervenue lorsque la mère a déposé les enfants devant la maison d’Eddy Michel. Ce n’était pas prévisible.»

Ce mercredi matin, Eddy Michel aura droit à prendre une dernière fois la parole avant la délibération. L’arrêt motivé sur le verdict de culpabilité est attendu en cours de journée.