Nuisances au parc de l’Église: jeunes contrôlés

La nuit de vendredi à samedi, les services de police engagés lors de contrôles routiers, appuyés par les deux équipes de permanence mobile, ont procédé à un contrôle de personnes au parc de l’Église à Hannut.

Des jeunes s’y rassemblent en effet régulièrement et provoquent des nuisances pour le voisinage (bruits, comportements inciviques, consommation de stupéfiants et d’alcool). Toutes les personnes présentes ont été contrôlées, certaines ont été fouillées et toutes ont été sensibilisées aux nuisances qu’elles provoquent. Ce contrôle a eu de l’influence sur la nuit suivante puisqu’aucun rassemblement n’a été constaté dans le parc.