Richard Miller quitte le conseil communal de Mons (2)

Richard Miller (MR) a annoncé mardi qu'il ne siégera plus au conseil communal de Mons. Il sera remplacé par Emmanuel Tondreau.

Richard Miller a confirmé mardi à Mons, en présence du chef de file de Mons en Mieux Georges-Louis Bouchez, son retrait en tant que conseiller communal de Mons. L'ancien ministre de la Communauté française de 2000 à 2003, député wallon et de la Communauté française entre 2007 et 2014 et échevin montois jusqu'en 2009, avait annoncé précédemment son intention de se consacrer à des projets culturels, d'écriture et d'édition, notamment d'une revue géopolitique. Richard Miller sera remplacé au conseil communal montois par Emmanuel Tondreau, premier suppléant sur la liste Mons en Mieux.

Richard Miller (64), 2e sur la liste régionale à Mons pour les élections du 26 mai 2019, avait récolté 3.954 voix de préférence mais n'avait pas été élu.

«J'ai pris la décision de démissionner en tant que membre du conseil communal de Mons», a indiqué Richard Miller, précisant que sa décision n'exprimait en rien «une critique du fonctionnement et de l'action du conseil communal, ni une prise de distance vis-à-vis de Mons en Mieux».

Dans un communiqué mardi soir, le MR a tenu à remercier le Montois "pour son engagement sans faille au service du libéralisme".

«Très impliqué dans les dossiers culturels et éthiques, Richard Miller n'a jamais ménagé sa peine pour défendre les valeurs libérales, que ce soit lors de conférences, de séminaires ou sur les plateaux de télévision. Cet intellectuel de haut vol est aussi une personnalité attachante, proche des gens, et très apprécié au sein du MR comme dans les autres familles politiques», a commenté le président du parti, Charles Michel.

Même dépourvu de mandat électif, Richard Miller restera actif à l'interne du parti. C'est ainsi lui qui présidera le Bureau électoral mis en place pour les élections internes qui seront organisées dans les prochaines semaines pour pourvoir au départ de Charles Michel vers la présidence du Conseil européen.