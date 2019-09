Meurtre d'Alfred Gadenne - La bourgmestre de Mouscron est venue parler d'Alfred Gadenne et d'Olivier Duponcheel

Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron depuis le 11 septembre 2017, et les échevines Ann Cloet et Marie-Hélène Vanelstraete sont venues témoigner devant la cour d'assises du Hainaut mardi. Les trois femmes, membres du cdH, le parti d'Alfred Gadenne, sont venues parler de leur ancien bourgmestre mais aussi d'Olivier Duponcheel, le père de Nathan, qui est accusé d'avoir assassiné Alferd Gadenne dans le cimetière de Luingne.

Brigitte Aubert fut la dernière à voir Alfred Gadenne vivant. Le soir du 11 septembre 2017, il a déposé celle qui était son échevine chez elle, après la réunion du collège. "La veille, il avait eu son apéritif. Il était calme, serein. On a discuté de beaucoup de choses sur le chemin", a expliqué la nouvelle bourgmestre, très émue.

La succession fut difficile. "Je pourrais parler toute la soirée d'Alfred, je le connaissais bien, nous étions très proches. C'était un ami. Un homme calme, serein, qui pouvait gérer ses émotions, humain, travailleur, respectueux de sa population et de ses citoyens. Il a toujours traité les dossiers le mieux possible et se faisait bien conseiller. Il n'a jamais pris de position à la hâte. Sa succession fut lourde à reprendre."

L'échevine Ann Cloet s'est ensuite exprimée devant la cour d'assises. "Je connaissais Alfred Gadenne avant de faire de la politique car j'étais active dans le milieu associatif. J'ai intégré le collège en 2001, j'étais toujours assise à côté de lui, j'aimais beaucoup travailler avec lui. Quand il est devenu bourgmestre, j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec lui."

Elle souhaitait qu'il devienne bourgmestre en 2006 "car je me retrouvais dans sa manière de travailler". Le successeur de Jean-Pierre Detremmerie avait des compétences "et il avait énormément de bon sens, une mémoire phénoménale et avait l'humilité de se faire assister de gens plus compétents que lui dans certains domaines".

Ann Cloet connaissait aussi Olivier Duponcheel. "Nous avons été contactés par des citoyens qui estimaient avoir été mal reçus, ses collègues se plaignaient du manque d'esprit d'équipe. Je lui en ai parlé à différentes reprises pour le mettre en garde, l'invitant à respecter plus ses collègues et les citoyens, à se bonifier dans son travail. Il écoutait mais n'était pas d'accord. Plusieurs rapports ont été transmis au collège et on a discuté du cas Olivier Duponcheel."

Une évaluation de février 2014 s'est mal passée et elle a été transmise au collège communal. "Alfred Gadenne a signalé au chef de service de M. Duponcheel signalant des plaintes de citoyens à son égard, c'était en 2009."

L'échevine certifie que des enquêtes ont été menées en interne mais il n'y a aucune trace de celles-ci dans le dossier avant 2007. "Ma confiance envers Olivier s'est ébranlée quand je l'ai vu dans sa voiture, transportant des déchets, alors qu'il était en congé maladie", dit-elle. C'était en 2014.

L'échevine Marie-Hélène Vanelstraete a également partagé ses souvenirs de la victime. "Alfred Gadenne était un homme bon, surtout envers les jeunes et les enfants, c'était un homme de dialogue qui cherchait toujours une solution." Originaire de Luingne comme lui, l'échevine de la Mobilité et du Patrimoine est une "recrue" du bourgmestre. "Je n'ai que de bons souvenirs de lui, c'était quelqu'un sur qui je pouvais compter. C'était plus qu'un bourgmestre."

Elle connaissait aussi Olivier Duponcheel, qui était pompier volontaire à Mouscron. Elle se souvient que le grand-oncle d'Olivier s'était montré virulent avant un conseil communal. "Il m'a demandé pourquoi on avait licencié son neveu. Il a dit que c'était à cause de nous qu'il s'était suicidé. Je n'étais pas à l'aise, le ton était assez haineux et culpabilisant à notre égard."