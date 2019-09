Rallye du Condroz: parcours finalisé et premiers régionaux confirmés

La 46e édition du Rallye du Condroz approche à grands pas et l’heure est aux premières confirmations. Ce mardi, le parcours et le timing ont été officialisés.

Au menu du 46e Rallye du Condroz: 10 spéciales différentes à parcourir deux fois pour un total de plus de 220 kilomètres! Ce mercredi, le Royal Motor Club de Huy a présenté la version finale du parcours de la dernière manche du championnat de Belgique des rallyes. Un moment qui marque officiellement le début du compte à rebours avant le premier week-end de novembre.

L’épreuve du bord de Meuse restera fidèle à son ADN avec des grands classiques à disputer comme Strée, Wanze, Amay, Wanzoul, Ramelot et… Perwez-Marchin! Une spéciale qui est de nouveau la plus longue du rallye avec près de 21 kilomètres.

Du neuf!

Même si elles empruntent des tronçons déjà connus, les étapes de Ben-Ahin, Héron et Villers-le-Bouillet présentent une configuration inédite cette année. On notera également le retour de la spéciale d’Ouffet-Clavier dans une nouvelle version de plus de 14 kilomètres.

Du côté des participants, les rumeurs et les annonces se multiplient ces derniers jours. Parmi les régionaux déjà engagés, on retrouve notamment l’Anthisnois Alain Litt (Skoda Fabia R5), le Hutois Johan Van den Dries (Skoda Fabia S2000) ou encore le Stratois Jérémie Tomballe avec une Citroën DS3 R3, préparée par Laurent Wilkin.

Au rayon des invités de marque, Bruno Thiry devrait effectuer un retour à Huy au volant d’une nouvelle Ford Fiesta R5, couvée par la formation hutoise MY Racing. Les noms de Kevin Abbring (VW Polo R5) et de Mads Ostberg (Citroën C3 R5) circulent également. A confirmer!