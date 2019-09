Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 25 septembre

Des nobles en effervescence, un vétéran en colère, des villageois brésiliens, des couples infidèles, des requins très moches, une disparition médiatisée et des enfants écolos: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 18 septembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Downton Abbey

Comédie dramatique de Michael Engler. Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville et Maggie Smith. Durée: 2 h 03.

Ce que ça raconte

La visite prochaine du couple royal à Downton Abbey met tout le domaine en ébullition. Du comte, à ses filles, en passant par le majordome et les cuisinières, personne ne va y échapper.

Ce qu’on en pense

Même si la préoccupation principale est de savoir qui va préparer la mayonnaise de la reine, on se laisse porter par ces sympathiques personnages, tels qu’ils sont dans la série.

Rambo: Last Blood

Film d’action d’Adrian Grunberg. Avec Sylvester Stallone et Paz Vega. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Quand un cartel mexicain enlève sa fille adoptive, John Rambo ressort son arc et ses flèches.

Ce qu’on en pense

Il faut attendre la fin du film pour réellement s’amuser. Avant, on se dit quand même qu’il a fait son temps notre vétéran.

Le dindon

Comédie de Jalil Lespert. Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne et Alice Pol. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

Monsieur de Pontagnac court après Victoire qui est mariée à son ami Vatelin, lui-même bien embêté par l’arrivée impromptue de sa maîtresse.

Ce qu’on en pense

Du théâtre (mal) filmé, qui n’apporte rien de plus à la pièce de Georges Feydeau, si ce n’est le décor des sixties.

Bacurau

Drame de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles. Avec Sônia Braga et Udo Kier. Durée: 2 h 10.

Ce que ça raconte

Suite à d’étranges phénomènes, les habitants d’un village reculé du Brésil décident de se rebeller contre un ennemi inconnu.

Ce qu’on en pense

On comprend l’envie de dénoncer un système mais le mélange de western, de critique politique et de science-fiction est un rien difficile à avaler.

47 meters: uncaged

Thriller de Johannes Roberts. Avec Sophie Nélisse et Corinne Foxx. Durée: 1 h 29.

Ce que ça raconte

Des copines font un plouf dans une ancienne cité enfouie sous l’eau. C’est sympa, jusqu’à l’arrivée des requins affamés.

Ce qu’on en pense

Non seulement c’est visuellement très laid, mais en plus ça manque cruellement de rebondissements. On a connu des requins plus inspirés.

La ragazza nella nebia

Thriller de Donato Carrisi. Avec Toni Servillo et Jean Reno. (2 h 07)

Ce que ça raconte

Le célèbre détective Vogel enquête sur la disparition d’une jeune fille dans une communauté religieuse nichée dans les montagnes italiennes.

Ce qu’on en pense

Un polar de bonne facture adapté par son auteur. On ne va pas s’en souvenir pendant des années, mais c’est divertissant.

Demain est à nous

Documentaire de Gilles de Maistre. Durée: 1 h 24.

Ce que ça raconte

Des jeunes issus des quatre coins du monde décident de se battre contre la pauvreté, les inégalités sociales et le changement climatique.

Ce qu’on en pense

Documentaire nécessaire qui éveille les consciences et qui met en valeur la génération militante de demain.

