25 ans plus tard, Mariah Carey vous souhaite de nouveau «Merry Christmas»

Associée aux fêtes de Noël depuis 25 ans avec son tube «All I Want for Christmas», Mariah Carey annonce la réédition de son album «Merry Christmas». Photo News

De bonnes des fêtes de fin d’année se préparent longtemps à l’avance et il n’y a pas de Noël sans Mariah Carey. C’est pour cette raison que la diva vous promet une réédition de son album de Noël, 25 ans après sa sortie. C’est cadeau!

La chanteuse a choisi Instagram pour annoncer la réédition de son album «Merry Christmas», 25 ans après sa sortie. Un cadeau qu’elle fait à ses fans qui ne peuvent s’empêcher de passer le tube «All I Want for Christmas» en boucle.

Ce double album anniversaire comprendra les morceaux du disque d’origine ainsi que des remixes et de morceaux chantés en live en 1994 à la cathédrale de Saint John the Divine de New York.

Sorti en 1994, «Merry Christmas» avait réussi l’exploit de rester 82 semaines au Billboard 200. Soit bien longtemps après les fêtes de Noël.

Ce double album sortira bien avant Noël, le 1er novembre, histoire de pouvoir en profiter pleinement! Et pour ceux qui voudraient prolonger la magie de Noël et gonfler le compte en banque de Mariah, pourront également se fournir en accessoires divers (pulls, chaussettes, bonnets…).