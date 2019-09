Détruire un glacier pour agrandir un domaine de ski: la situation en Autriche indigne

Une station de ski autrichienne a détruit une partie du glacier Pitzal, le plus haut du Tyrol, pour construire de nouvelles pistes. Une décision qui contraste avec les discours scientifiques alarmant sur le changement climatique.

La situation est pour le moins paradoxale: pendant que les scientifiques mettent en garde les dirigeants politiques contre la fonte des glaciers, une station de ski autrichienne a décidé cet été de détruire une partie du glacier Pitzal. Objectif de l’opération: construire de nouvelles pentes et réduire les imperfections des pistes existantes.

Neue @wwfaustria-Bilder zeigen den Ausbauwahn des Wintertourismus mit Großbaustellen auf über 3.000 Metern Höhe. Wir fordern einen umfassenden Gletscherschutz ohne Ausnahmen! Weitere Infos gibt es hier > https://t.co/ftPTbYilIt #Gletschersterben #Tirol #Pitztal #SeelederAlpen pic.twitter.com/5S3WHPBDMT — WWF Austria (@wwfaustria) September 2, 2019

Comme on peut le remarquer sur ces images, des pelleteuses et des dameuses sont à l’origine d’un creux profond à la surface du plus haut glacier du Tyrol. Pas moins de 64 hectares seraient en danger puisque le projet présente une possible fusion entre deux domaines skiables de la région. De quoi susciter la réaction du WWF Autriche, des Amis de la Nature et du club alpin autrichien qui ont demandé l’arrêt des travaux. Sans succès…

Dans le monde entier, l’indignation se fait sentir. «Ce qui se passe est unique selon moi, je n’avais jamais vu cela. C’est à l’image de la destruction de la forêt amazonienne. Nous allons droit dans le mur, et allons le payer. L’homme ne tire pas les leçons du passé», a affirmé le glaciologue Sylvain Coutterand dans une interview dans Montagnes Magazines.

Les conséquences de la fonte des glaciers

La destruction massive du glacier peut avoir d’importantes conséquences. Fragilisé, le massif se casse et la glace ne tient plus du tout sur la roche. Ce qui peut créer des éboulements mettant en danger les habitants des vallées.

Mais ce n’est pas tout! Des poches d’eau peuvent se créer sous le glacier et provoquer des inondations. Sans glacier, c’est un régulateur climatique et thermique naturel qui disparaît.