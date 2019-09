VIDÉOS | La pluie provoque le chaos aux Mondiaux de cyclisme

Ce mardi, les championnats du monde de cyclisme sont perturbés par les conditions climatiques.

Après le chrono juniors hier, place aujourd’hui au contre-la-montre espoirs. Dans le Yorkshire, les conditions climatiques ont rendu les routes très dangereuses pour les coureurs.

Les chutes se multiplient et sont impressionnantes. Certaines routes sont notamment inondées et les cyclistes doivent faire face à de petites piscines…

Valger Attila a fait une chute sur plusieurs mètres.

5, 4, 3, 2, 1... 👉 Day 3 is go!



🚲 The first U23 Men are on course and just look at that rain! 🌧 #Yorkshire2019 pic.twitter.com/ZZ2d2aFgQg