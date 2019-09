VIDÉO | Malgré une pédale cassée, l’Italien Tiberi remporte le chrono mondial juniores

Après la Russe Aigul Gareeva championne du monde malgré un virage raté, c’est au tour d’Antonio Tiberi d’être sacré malgré un départ cauchemardesque.

L’Italien Antonio Tiberi est devenu champion du monde juniors du contre-la-montre au deuxième jour des championnats du monde de cyclisme sur route lundi dans le Yorkshire en Angleterre, succédant ainsi au palmarès à Remco Evenepoel, vainqueur l’an dernier.

Antonio Tiberi, 18 ans, a bouclé la distance de 28 kilomètres à Harrogate en 38 minutes et 28 secondes. Il devance de 8 secondes le Néerlandais Enzo Leijnse. L’Allemand Marco Brenner, 3e, complète le podium à 13 secondes.

Rien ne fut facile pour l’Italien qui a cassé sa pédale au départ et a du changer de vélo après quelques mètres seulement. Il comptait une demi-minute de retard au premier pointage après 6 kilomètres sur le Néerlandais pour finir avec 8 secondes d’avance. Il est champion du monde juniors à la moyenne de 43,050 km/h.

Côté belge, ils étaient deux au départ. Lars Van Ryckghem a terminé 28e à 2:36 du vainqueur, mais a du changer de vélo en cours de route en raison d’un problème à la chaîne. Branko Huys finit lui pour la petite histoire 33e à près de 3 minutes (2:59).

Take a look back at the moment that Antonio Tiberi 🇮🇹 had a nightmare start... only to make a comeback to take the GOLD! 🥇 #Yorkshire2019 pic.twitter.com/OE4RnUzjNT