Encore et toujours des barquettes en plastique dans les crèches, dénonce Vert Ardent

Selon le groupe d’opposition Vert Ardent, la Ville de Liège ne tient pas ses engagements par rapport à l’alimentation des têtes blondes dans les crèches et les écoles.

Le groupe d’opposition Vert Ardent estime lundi que la Ville de Liège ne tient pas ses engagements en matière d’alimentation saine dans les crèches et écoles communales. Les marchés publics doivent être adaptés et des alternatives existent en vue de supprimer les barquettes en plastique à usage unique utilisées pour réchauffer les repas dans les crèches, a indiqué lundi Caroline Saal, cheffe de groupe Vert Ardent au conseil communal de Liège.

Plus d’un an après le vote d’une motion visant à supprimer la présence de perturbateurs endocriniens dans l’alimentation servie dans les crèches et écoles communales et après la signature de la convention de la transition écologique «Green deal pour des cantines durables» en février dernier, Vert Ardent affirme que la Ville de Liège ne respecte pas ses engagements alors que des procédures de marchés publics sont en cours.

«Lors de la commission sur les intercommunales, dont fait partie ISoSL qui fournit les repas, nous n’avons pas obtenu de réponses et les marchés publics pour l’achat de denrées alimentaires en cours de passation, que nous avons analysés, ne contiennent pas les critères bio et/ou circuits courts», souligne Caroline Saal, insistant sur le fait que les 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant sont cruciaux pour sa santé.

Un message similaire avait également été porté en mars dernier par des parents inquiets, au conseil communal de Liège, à travers une interpellation citoyenne qui était accompagnée d’une pétition de plus de 2 200 signatures.

Du lait en poudre bio

Vert Ardent demande dès lors à la Ville de Liège d’agir pour tenir ses engagements en adaptant les marchés publics pour y inclure des critères garantissant la qualité des produits, en particulier celui relatif au lait en poudre pour lequel le recours au bio peut être rapidement mis en œuvre. «C’est possible sans que cela ne coûte plus cher, comme le démontrent les crèches bruxelloises qui, en se fournissant désormais en lait en poudre bio, enregistrent une économie de 10% », relève Véronique Willemart.

Pour les autres marchés publics, Vert Ardent demande qu’ils soient scindés afin que les plus petits producteurs locaux puissent y répondre. «Alors que la Ville dit que ce n’est techniquement pas faisable, le helpdesk de la Région wallonne auprès duquel nous nous sommes renseignés précise qu’il est possible d’intégrer des clauses pédagogiques et environnementales», poursuit Caroline Saal.

Vert Ardent insiste également sur le remplacement des barquettes en plastique à usage unique utilisées pour réchauffer les repas dans les crèches qui, au-delà de la production de déchets, peuvent être des vecteurs de perturbateurs endocriniens. Sachant que des alternatives en inox, porcelaine ou cellulose existent, «nous proposons de mener rapidement un test dans trois crèches pilotes», conclut Pierre Eyben.