La défense d’Eddy Michel conteste la préméditation des faits: «Ce n’est pas parce que le pire est arrivé qu’il faut chercher le pire en tout»

Lors de son intervention, Me Guy Uerlings a souligné que son client ne conteste pas avoir tué ses enfants et qu’il devra être condamné pour cela. BELGA

Me Guy Uerlings a soutenu que soutenu qu’Eddy Michel n’a pas tué ses enfants de sang-froid mais sous l’emprise d’une passion violente et de la colère.

Eddy Michel reconnaît les meurtres de ses enfants mais conteste les avoir prémédités, a plaidé ce mardi matin un de ses avocats devant la cour d’assises de Liège. Me Guy Uerlings a soutenu que son client n’a pas tué ses enfants de sang-froid mais sous l’emprise d’une passion violente et de la colère.

Les faits reprochés à Eddy Michel s’étaient déroulés le 30 septembre 2017 à Sainte-Walburge (Liège). Eddy Michel n’avait pas accepté la séparation avec sa compagne et avait tué de plusieurs coups de couteau leurs deux enfants, Timothé (4 ans) et Jules (6 ans).

Lors de son intervention, Me Guy Uerlings a souligné que son client ne conteste pas avoir tué ses enfants et qu’il devra être condamné pour cela. «Il a commis un geste terrible. Mais ce n’est pas parce que le pire est arrivé qu’il faut chercher le pire en tout dans ce dossier. Il faut juger avec prudence», a exposé l’avocat en annonçant que son client conteste toujours avoir prémédité ces faits.

La défense a rappelé qu’Eddy Michel et Madeleine Bosly s’étaient rencontrés en 2005, alors qu’il avait 25 ans et elle 22 ans. «La naissance de leur premier enfant a signifié la fin de son insouciance. Sont apparues les responsabilités, l’inquiétude et l’angoisse. Avec son narcissisme secret, Eddy Michel a développé un caractère surprotecteur avec ses enfants. L’amour qu’il portait à ses enfants est traduit dans ses angoisses et ses inquiétudes qu’il ne leur arrive rien. Toutes les disputes autour de son couple tournaient autour de cela. Leur vie de couple n’était pas toujours rose mais, en 12 ans de vie commune, il n’a eu qu’un seul geste de violence», a analysé Me Uerlings.

L’avocat de l’accusé a souligné qu’il avait très mal vécu sa séparation, au point de harceler son ex-compagne dans le but qu’elle revienne. Mais le 24 septembre, il a réalisé qu’elle ne reviendrait pas et qu’elle avait connu une autre liaison. «Il s’est senti trahi et la pression est montée chez lui», a indiqué Me Uerlings.

La défense a longuement évoqué les notions juridiques tournant autour de la préméditation. «La préméditation suggère une véritable réflexion interne. Mais Eddy Michel n’a pas agi après réflexion. Il n’avait pas pris de résolution définitive. Il n’avait pas élaboré les meurtres de ses enfants ou calculé les moyens de les mettre en œuvre. Le matin des faits, il était sous le coup d’une passion violente. Il est parti dans un déchaînement de colère. On est dans le moment, pas dans un scénario calculé», a plaidé Me Uerlings.

L’avocat a sollicité une dernière fois les jurés. «Ne vous arrêtez pas au pire. Plongez dans le dossier et travaillez rationnellement», a-t-il demandé.