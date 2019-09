À 70 ans, hommes et dames de Loyers sont-ils invincibles?

En P1, les "5-0" commencent à devenir monnaie courante, tout comme les partages pour Neffe. À Loyers, les choses tournent plutôt bien en ce moment: 70 ans du club, séries d'invincibilité en cours chez les hommes comme chez les dames...

Loyers: hommes et dames invincibles ?

Les meilleures séries de régularité sont actuellement dominées par 4 équipes, en haut desquelles trône Moustier. La formation sambrienne de P3C en est à 12 matches d'affilée sans défaite, le tout aligné sur la saison 2019-2020 et la précédente, lorsque les Zèbres évoluaient en P3A. Depuis le début du championnat, les hommes de Fabian Zimmer n'ont tout simplement pas perdu la moindre unité, soit un bilan parfait de 6 victoires, zéro défaite, zéro match nul et donc 18 points sur 18. Seuls Tamines (P1) et Ohey B (P4D) font aussi bien depuis la reprise de la saison provinciale namuroise. S'il fallait chercher la petite bête à Moustier, on regretterait juste d'avoir encaissé à trois reprises, pour 18 goals marqués...

Avec un match de moins que Moustier dans sa série d'invincibilité (11), la P1 de Loyers ne s'en sort pas trop mal non plus, elle aussi en poursuivant une série déjà entamée lors de l'exercice 2018-2019. L'équipe coachée par Michaël Desille a débuté la saison par un quasi sans-faute, enchaînant 5 succès et un partage.

Juste derrière Loyers, on retrouve... Loyers! Car il n'y a pas que les hommes qui carburent à la victoire du côté de la R.U.S. Les dames aussi savent aligner les matches sans perdre. La preuve avec l'équipe B qui joue pour l'instant les rôles de premier plan en P1 Dames. Leurs deux premiers matches gagnés cette saison viennent s'ajouter à une série de 8 autres matches sans défaite entamée la saison dernière en P2B, portant ainsi leur total à 10. Le club semble bel et bien dans une fameuse spirale positive, juste après avoir fêté ses 70 années d'existence. La cerise sur le gâteau ? L'équipe A des dames a décroché son premier succès de la saison en D2B Amateurs, après deux saisons passées en provinciales sans la moindre défaite et une série record de 34 matches sans être inquiétée!

+ Retrouvez un reportage sur le match des anciens organisés lors des festivités des 70 ans de la R.U.S Loyers dans votre journal L’Avenir de mercredi 25 septembre 2019, sur tablette, smartphone ou PC.

Boninne (P4C) en arrive à une série de même valeur (10), combinant ses 6 matches sans défaite du début de championnat aux 4 matches sans défaite sur lesquels il restait à la fin de la saison passée en P3B.

5 buts, le tarif habituel en P1 ?

En P1, certaines journées se suivent et se ressemblent. D'un côté du marquoir comme de l'autre... Tamines vient par exemple de signer un quatrième match de rang en enfilant 5 buts à son adversaire. Wépion, de son côté, a acté son quatrième revers d'affilée par 5 buts encaissés.

Et de telles offensives vers les cages donnent des idées à d'autres puisque, ce week-end, ce sont Chevetogne et Molignée qui ont, en plus des Taminois, offert 5 buts à leurs supporters.

No pasarán!

Moustier, en plus d'être l'auteur de la série d'invincibilité la plus longue du moment, est aussi (et cela n'est pas sans lien évidemment) la formation qui a généré le plus de clean sheets depuis le début de la saison. Les Zèbres en sont à 4, dont 3 d'affilée sur les 3 derniers matches. Avec une telle performance, ils égalent les Biesmois (P1), qui bénéficient eux aussi de 4 clean sheets dont 3 sur leurs 3 dernières rencontres.

Équitables répartitions...

Cette semaine, attardons-nous, au rayon des scores marquants, sur les égalités de scores. On notera ainsi que les promus de Neffe (P1) affichent déjà 4 matches nuls au compteur parmi lesquels 3 se sont soldés par un 2-2 final (le dernier étant un nul vierge). Mais en inscrivant 6 goals lors de ces 3 partages, les Neftis ne sont pas encore les joueurs les plus prolifiques sur matches nuls en P1. Ils sont en effet battus d'un but à ce petit jeu par Molignée qui a également aligné 4 matches nuls jusqu'à présent (deux fois 1-1, une fois 3-3 et une fois 2-2... face à Neffe).

Aux échelons inférieurs, on ne fait pas mieux que ces 4 matches nuls en 6 rencontres jouées. Naninne (P2B) et Saint-Gérard (P4B) sont à égalité avec les deux formations de l'élite provinciale: Naninne avec un total de 4 buts marqués sur ses 4 partages, alors que Saint-Gérard a été aussi prolifique que Molignée puisqu'en démarrant sa série par un 4-4 et en la poursuivant par trois 1-1, les deux équipes de la commune de Mettet totalisent 7 buts marqués en 4 matches nuls.