Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Disparition de Pierre Eloy: des battues non plus policières mais solidaires; Quel avenir pour la voiture individuelle? La réponse est peut-être dans le passé; les chips de Lucien... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 24 septembre.

1

Disparition de Pierre Eloy: des battues non plus policières mais solidaires

Où est passé Pierre Eloy?

Pourquoi les battues policières ont-elles été interrompues?

Comment expliquer qu’il soit si complexe de le localiser?

Le point.

2

Philippe Goffin, candidat président du MR?

Il a jusqu’au 11 octobre pour nourrir sa réflexion. À cette date, Philippe Goffin devra avoir pris sa décision de présenter ou non sa candidature à la présidence du MR dont les élections sont prévues le 21 octobre. C’est une possibilité qu'il «n’exclut pas». Une manière de se positionner dans la course à la présidence mais sans s’afficher clairement pour autant. Ce qui est certain, c’est que le Hesbignon souhaite un débat au sein de son parti. «C’est un moment charnière pour le MR, nous explique Philippe Goffin. Plusieurs pages se tournent avec les départs de Charles et Louis Michel, de Didier Reynders. En tant que mandataire, on a le devoir de s’impliquer dans le débat.»

3

Mettet: trois cousins agriculteurs se lancent dans la fabrication de chips

Cela fait déjà quelques années maintenant que la culture de la pomme de terre est devenue une institution dans les campagnes du nord de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Problème: comme les autres denrées agricoles, la «patate» subit les fluctuations des cours, en plus, certaines années, des aléas climatiques, alors que les coûts ne cessent d’augmenter.

Partant de ce constat, trois agriculteurs djobins ont décidé de se retrousser les manches: Thomas Cnockaert, Stany Obin et Antoine Van den Abeele veulent aller au bout de la démarche en transformant leur récolte en un produit fini, prêt à être consommé. Tous trois fils d’agriculteurs conventionnels, ils exploitent chacun des fermes situées dans un rayon de 2 km, sur le territoire de Graux et Bossière-Saint-Gérard. Ces trois agriculteurs sont aussi cousins, descendant du même grand-père, Lucien Van den Abeele. Alors, quand ils ont eu l’idée de lancer une gamme de chips artisanales, le nom s’est vite imposé: les chips de Lucien.

4

L’EuroMillions atteint le plafond de 190 millions ce mardi: les chiffres à connaître

Remporter le jackpot de l’EuroMillions, c’est l’assurance de devenir millionnaire, avec un gain minimum de 17 millions d’euros et un maximum de 190 millions d’euros.

C’est ce montant plafond qui sera en jeu ce mardi, après plusieurs tirages sans que le gros lot ne tombe. Si le jackpot ne tombe toujours pas après deux tirages plafonnés, les sommes mises en jeu par les joueurs seront redistribués dans les rangs inférieurs.

Cocher les cinq bons numéros sur cinquante et trouver les deux bonnes étoiles sur les douze est un vrai coup de chance. Et surtout très peu probable...

Si vous voulez vous aider, sachez que certains numéros tombent plus souvent que d’autres , d’autres moins, et certains prennent leur temps dernièrement...

5

Quel avenir pour la voiture individuelle? La réponse est peut-être dans le passé

Une visite de la D’Ieteren Gallery, c’est une plongée dans le passé de l’aventure automobile. Avec un regard… sur l’avenir.

Reportage.

6

Les Wallons vont-ils se laisser convaincre par les Bruxellois sur la taxe kilométrique? Ils vont se voir

Ce mardi, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) présentera son plan Good Move aux députés de la Région Bruxelles-Capitale. Sauf surprise, la taxe kilométrique intelligente doit y figurer, comme prévu par l’accord de majorité.

Lundi, ce sont les députés wallons qui tenaient leur commission Mobilité, avec une première salve de questions au ministre en charge Philippe Henry (Écolo). Dont celle-ci: «Le gouvernement wallon a-t-il, oui ou non, la volonté d’instaurer lui aussi une taxe kilométrique?» interroge la députée Anne-Catherine Goffinet (cdH, opposition).

Il n’y a guère de suspense. La majorité Arc-en-ciel s’est déjà exprimée assez clairement sur la taxe kilométrique.

7

Diabète de type II: un Belge sur 10 en 2030

Manger trop de sucre peut provoquer un diabète de type II. Environ 1 million de Belges souffrent de ce diabète. Dans la réalité, ils seraient bien plus nombreux puisque 30% ne sont pas diagnostiqués, le diabète de type II étant une maladie asymptomatique, du moins à ses débuts.

+ Le sucre est l’ennemi de votre cœur

8

Un lifting pour la Coupe?

Si la formule actuelle de la Coupe de Belgique ne déplaît pas, l’idée de la modifier dans un futur proche n’est pas exclue.

Une option parmi d’autres: un rapprochement avec les Pays-Bas.

9

Au Standard, le danger vient de partout

En venant facilement à bout d’Eupen dimanche, le Standard a inscrit trois nouveaux buts, atteignant ainsi vingt réalisations en championnat, le meilleur total de D1, pour le moment. Si l’on compte la victoire 2-0 sur Vitoria Guimaraes, cela porte à vingt-deux le total, depuis le début de la saison. Au-delà de ce chiffre, ce qui marque, c’est la multitude de buteurs et donneurs d’assists différents.

10

Cette fois, Kompany devra faire les bons choix

Anderlecht n’aura plus le droit à l’erreur, demain en Coupe,et ensuite en championnat. La direction s’impatiente.

Les supporters anderlechtois ont encore et toujours applaudi leurs favoris, dimanche, à Bruges. Et, à l’interview, les joueurs ont refait leur profession de foi: ils en sont convaincus, les victoires finiront par arriver tandis que le projet Kompany ne doit pas être remis en question.

En interne, toutefois, les discours évoluent et le ton change. La pression est de plus en plus palpable. Inévitablement, lorsqu’on se retrouve à 9 longueurs du Top 6 et que le football proposé, plein de promesses en début de saison, est de moins en moins séduisant.

