Greta Thunberg et 15 autres jeunes déposent plainte contre 5 pays pollueurs

Seize jeunes âgés de 8 à 17 ans, dont Greta Thunberg, intentent une action juridique contre la France, l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil et la Turquie.

Greta Thunberg fait décidément parler beaucoup d’elle ces derniers jours. Après avoir prononcé un discours marquant hier soir, la jeune Suédoise de 16 ans a dans la foulée annoncé intenter une action en justice pour dénoncer l’inaction de cinq pays: la France, l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil et la Turquie. Cette plainte inédite a été déposée par 16 jeunes âgés entre 8 et 17 ans avec l’aide du cabinet international d’avocats Hausfeld et la bénédiction de l’Unicef.

Alexandria

Carl

Catarina

Chiara

Greta

Ellen-Anne

Iris

Raina

Raslen

Deborah

Ayakha

Ridhima

Carlos

Litokne

David

Ranton



Meet the 16 children that filed a landmark complaint on the climate crisis today. #ChildRights #ChildrenVsClimateCrisis #UNGA — UNICEF (@UNICEF) September 23, 2019

La jeune militante pour la lutte contre le réchauffement climatique estime que ces pays n’ont pas tenu leurs engagements et qu’ils portent atteinte à la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant. Un texte signé il y a 30 ans par la quasi-totalité des pays à l’exception des États-Unis qui prévoit la protection de la santé et des droits des enfants.

" Comment osez-vous détourner le regard et venir ici dire que vous en faites assez ?"



Le discours furieux de Greta Thunberg au nom de la jeunesse face à l’ONU. pic.twitter.com/xxy0vcwU0d — Brut nature FR (@brutnaturefr) September 23, 2019

Cette plainte s’inscrit dans le cadre d’un «protocole optionnel» méconnu de la convention: il autorise depuis 2014 des enfants à porter plainte devant le comité des droits de l’enfant de l’ONU, s’ils estiment que leurs droits sont bafoués.

Place à l’enquête

Ce comité est désormais censé enquêter sur les violations présumées pour faire des recommandations aux États visés, l’objectif étant d’y mettre fin. Les recommandations ne sont pas contraignantes, mais les 44 pays ayant ratifié ce protocole s’engagent en principe à les respecter, a expliqué Michael Hausfeld, qui espère que des recommandations seront faites dans les douze mois qui viennent.

Les cinq pays visés par la plainte figurent parmi les grands pollueurs de la planète et sont influents au sein du club des pays riches du G20. Ce qui leur a valu d’être épinglés, plutôt que les États-Unis, la Chine ou l’Inde, plus gros émetteurs au monde, qui eux n’ont pas ratifié ce protocole.

La réponse du Président français

Visé par la plainte de Greta Thunberg, Emmanuel Macron n’a pas tardé à réagir. Le président français la met en garde par rapport à ses positions qu’il juge très radicales.

Il n’a d’ailleurs pas été le seul à répondre à l’activiste, dont les messages et les décisions devraient faire couler beaucoup d’encre.

Jean-Michel Blanquer répond à Greta Thunberg: "La France est une locomotive contre le réchauffement climatique" #BourdinDirect pic.twitter.com/9O6vEd0wOS — BFMTV (@BFMTV) September 24, 2019

