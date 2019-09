Les Belges roulent moins vite sur les routes françaises

Cet été, les amendes pour excès de vitesse de Belges sur le territoire français ont diminué de 29% par rapport à l’été 2018, constate mardi l’organisme de mobilité VAB.

Sur les huit premiers mois de l’année, cette baisse atteint même 33%. Les autorités françaises expliquent en partie cette diminution par le nombre de radars détruits par les gilets jaunes.

En juillet et août, 102 133 Belges ont reçu une amende à leur retour de France, soit près de 30% de moins qu’en 2018 (145 315).

Depuis le début de l’année, 210 339 amendes pour excès de vitesse en France ont été adressées à des Belges (-33%), ce qui signifie que près de la moitié de ces amendes ont été délivrées durant l’été.

Les Belges, qui restent les étrangers les plus «flashés» en France durant l’été, l’ont été le plus souvent sur l’autoroute (62% des cas), itinéraire privilégié pour les départs en vacances. Il s’agit dans 76% des cas de radars fixes tandis que 17% des PV concernent des travaux et seulement 3% des radars mobiles ou tronçon.