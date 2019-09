(Belga) Une zone de pluie assez active traversera le pays d'ouest en est, mardi. Un coup de tonnerre n'est pas exclu, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera doux, avec des maxima atteignant 14 à 16 degrés en Ardenne et de 17 à 19 degrés ailleurs.

Le vent, de secteur sud, sera modéré à parfois assez fort, s'orientant ensuite entre le sud et le sud-ouest après le passage de la zone de pluie. La nuit prochaine, les nuages persisteront et quelques averses ne sont pas exclues. Les minima oscilleront entre 9 degrés sur les hauteurs ardennaises et 14 degrés au littoral. Mercredi, le temps restera variable. Des averses parfois assez fortes voire orageuses toucheront principalement l'ouest du pays. Côté températures, les maxima ne dépasseront pas 13 à 18 degrés, sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest. Nébulosité abondante et pluie par moments sont au programme pour jeudi, avec des maxima jusqu'à 18 degrés. (Belga)