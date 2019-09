Initiateur de la première balade de Noël et d’un séjour de trois jours à Rochehaut, Bruno Cleda, d’Onhaye, un mangeur de kilomètres en vieux tracteur (d’où le nom de son nouveau club les mougneus d’kilometes) a voulu frapper un peu plus fort et se rendre à la fête de la moisson de Provins, en dessous de Paris.