The Best FIFA Football Awards: découvrez le plus beau but de l’année

Le Hongrois Daniel Zsori, 18 ans, a remporté le Prix Puskas du plus beau but de l’année lundi soir lors de la soirée de gala des Best FIFA Football Awards à la Scala de Milan.

Le jeune joueur hongrois a été récompensé pour son retourné avec Debrecen.

Les deux autres finalistes étaient Lionel Messi (FC Barcelone) pour son lob contre le Betis et le Colombien Juan Fernando Quintero (River Plate) pour son coup franc.

😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!



👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time...#TheBest #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/gtBdZmeWNb