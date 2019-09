GFG Alliance mise sur l'acier au départ de matériaux recyclés

En rachetant une série d'outils européens à Arcelor Mittal, parmi lesquels les sites liégeois de Flémalle et de Tilleur (Saint-Nicolas), GFG Alliance s'est installé sur le podium des producteurs d'acier européen et dans le top 10 mondial. Son président, Sanjeev Gupta, veut croire en un avenir radieux pour l'acier européen mais en optant pour une stratégie et une méthode différente, "en produisant de l'acier au départ de matériaux recyclés."

Il compte effectivement développer une méthode très différente de celle actuellement d'application en Europe en termes de production d'acier. "Il faut devenir autonome et ne plus se servir chez d'autres producteurs afin d'avoir de la matière première. Il faut croire, comme aux Etats-Unis où nous pratiquons déjà de la sorte, en un acier à base de matériaux recyclés. Il n'est pas étonnant que l'empreinte carbone soit si élevée pour les entreprises européennes puisqu'elles importent énormément."

Liberty Steel Europe, qui fait partie de GFG Alliance, compte bien devenir dans les années à venir un acteur incontournable du secteur malgré la récession qui le touche actuellement. Son patron plaide, à ce propos pour une équité mondiale. "Aujourd'hui, l'Europe importe 25% de ses besoins en acier via des pays qui ne sont pas concernés par les quotas environnementaux que nous devons respecter. On n'est pas contre ceux-ci ou les initiatives touchant le développement d'énergies renouvelables mais il faut que tous soient soumis aux mêmes directives", estime-t-il.

Sur ce respect des règles, le nouveau patron des outils liégeois attend que les gouvernements régionaux, fédéraux et européens pèsent de tout leur poids pour permettre à chaque acteur de jouer dans la même pièce.

M. Gupta, qui aurait investi sur le continent avec ou sans Brexit dur, croit par ailleurs en l'hydrogène une source de production d'acier mais les différents acteurs du secteur doivent encore maitriser sa viabilité économique.

En ce qui concerne les lignes de galvanisation 4 et 5 de Flémalle et le fer blanc de Tilleur, le chef de Liberty Steel compte bien développer l'outil. Une enveloppe de 6 millions d'euros est déjà affectée pour Tilleur. "Les sommes prévues pour le site de Flémalle restent à déterminer et dépendront tant de la mise à jour du site que des processus à faire évoluer", assure-t-il, refusant, en cette période d'analyse, d'annoncer clairement sa stratégie même s'il ne cache pas que les deux lignes de galvanisation seront amenées à produire annuellement une tonne d'acier.

Les sites liégeois emploient actuellement quelque 750 travailleurs.