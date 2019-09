Meurtre d'Alfred Gadenne - Pour le médecin légiste, la mort d'Alfred Gadenne fut très rapide

Un médecin légiste qui a procédé à l'autopsie du corps d'Alfred Gadenne, tué le 11 septembre 2017 par Nathan Duponcheel dans le cimetière de Luingne, est venu témoigner lundi devant la cour d'assises du Hainaut. Les photos montrées lors de l'audience témoignent de la violence et de l'acharnement de l'auteur. La nature des blessures n'a laissé aucune chance au bourgmestre de Mouscron. Une plaie de vingt centimètres a ainsi été relevée au niveau du cou.

Le docteur De Waele est arrivé sur la scène de crime le 11 septembre 2017 au soir. "La victime était couchée sur le dos, il y avait des plaies au niveau du cou. Sa chemise et sa veste étaient couvertes de sang".

Le corps a été transféré à l'hôpital pour être autopsié. Il s'agit du même hôpital où Nathan se faisait soigner: ce dernier présentait une plaie importante au bras, et différentes petites plaies plus superficielles, "d'auto-mutilation".

Concernant le bourgmestre, il présentait des plaies de défense aux mains. Une importante plaie au niveau du cou regroupant quatre plaies mesurait vingt centimètres de long et six centimètres de profondeur. Son visage était également couvert de blessures. Au total, 15 coups ont été comptabilisés par le légiste.

Les coups de lame ont sectionné les muscles et l'artère carotide droite. "La mort fut très rapide", a déclaré le médecin légiste. Mais, pendant quelques secondes, Alfred Gadenne a lutté, comme en témoignent les plaies relevées sur ses mains.

Le médecin légiste a participé à la reconstitution. Nathan Duponcheel n'a apporté aucune explication sur certaines plaies relevées sur le corps de la victime.

Pour Me Mayence, avocat des parties civiles, il y a eu un coup d'achèvement, après le premier coup qui a tranché la gorge du bourgmestre. "On sait que Nathan s'est mis à genoux, qu'il y a des traces sur le thorax de la victime, qu'il a maintenu la victime au sol en la tenant par les bras. Pourquoi se penche-t-il alors que la victime est touchée?"

L'accusé répond qu'il ne se souvient plus. "Il m'a tiré vers lui ... et puis je ne me souviens plus".