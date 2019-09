PHOTOS | Du beau monde aux Emmys: les 10 plus beaux looks du tapis rouge

Le meilleur de la télévision américaine avait rendez-vous, hier soir à Los Angeles pour la remise des 71e Emmy awards. Et, à cette occasion, les stars avaient sorti leurs plus belles robes…

Dimanche soir, le tapis rouge des Emmy awards n’était que dentelles, sequins, strass, mousseline et paillettes. Toujours prêtes à enfiler les plus belles tenues, les stars de la télé s’étaient mises sur leur 31.

Décolletés et jeu de jambes

Robes fendues (Zendaya, Rachel Bosnahan, Mandy Moore…) ou décolletés plongeants (Taraji P. Henson, Emilia Clarke…), il fallait choisir son camp.

On pointera également la très jolie robe de Maisie Williams, à la fois sobre et originale rehaussée d’une ceinture et d’une bride bijou.

Kerry Washington avait opté pour les sequins mais en version pantalon, rendus chics par une simple chemise blanche. Du lamé pour Rachel Brosnahan qui ose une robe Elie Saab toute en découpe.

Michelle Williams et sa robe de brocards, loin de faire tapisserie, répondait à la couleur menthe à l’eau superbement portée par Jameela Jamil.

Enfin, on donnera un très bon point à Viola Davis qui a décidé dernièrement de porter fièrement ses cheveux afros et de ne plus s’infliger de lissage ou de perruques. Bravo!

En rose et rouge

À côté de l’éternel et chic noir, la couleur a fait sensation. D’ailleurs, plusieurs actrices avaient étonnamment choisi d’associer le rose et le rouge. Assurément le combo gagnant de la soirée.

Marisa Tomei, Mandy Moore (en robe Brandon Maxwell), Taraji P. Henson (en Vera Wang) et Susan Kelechi Watson (en Badgley Mischka) avaient choisi d’associer le rose et le rouge. Un pari osé mais gagné. -

Les hommes ne sont pas en reste

On parle rarement des tenues des messieurs, généralement en smoking sombre mais, depuis quelque temps, certains font de vrais efforts pour se démarquer et sortir des clichés.

On soulignera l’audace de Nikolaj Coster-Valdau («Game of Thrones») et son blazer mordoré, James Van Der Beek («Pose») et son costume de velours rose poudré, Justin Hartley («This is Us») en bleu majestueux, Billy Porter («Pose») finalement plutôt sobre et Chris Sullivan («This is Us») qui ose toujours des combinaisons farfelues mais payante vu son gabarit.