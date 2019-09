Le débrief du jour: Thomas Cook en faillite | Début du procès de Nathan Duponcheel | Henrotay libéré contre caution

Thomas Cook est officiellement en faillite, le procès de Nathan Duponcheel a débuté, l’agent de joueurs Christophe Henrotay a été libéré contre une caution de 250.000 euros: voici le condensé de l’actualité de ce lundi.

1. Faillite de Thomas Cook: emplois menacés, touristes à rapatrier

Le voyagiste britannique Thomas Cook cesse ses activités avec effet immédiat. 10.000 touristes Belges sont concernés, alors que toutes les réservations de vols ou de séjours ont été annulées.

Les activités de Thomas Cook en Belgique restent opérationnelles pour le moment.

2. Assassinat d’Alfred Gadenne: début du procès de Nathan Duponcheel

C’est ce lundi que débute le procès de Nathan Duponcheel, présumé assassin du bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne. Le jeune homme risque la réclusion à perpétuité.

3. Christophe Henrotay libéré contre caution

L’agent de joueurs Christophe Henrotay a été libéré par la cour d’appel de Monaco après le versement d’une caution de 250.000 euros, a indiqué lundi son avocat.

4. Ouverture du procès du Mediator

Neuf ans après le scandale du Mediator, un antidiabétique tenu pour responsable de centaines de morts, le procès des laboratoires Servier et de l’Agence du médicament s’ouvre lundi à Paris, pour plus de six mois.

5. Les Emmy Awards couronnent «Game of Thrones» et «Fleabag»

«Game of Thrones» a certes réussi un baroud d’honneur aux Emmy Awards dimanche soir, décrochant le prix de la meilleure série dramatique pour son ultime saison, mais c’est la comédie britannique «Fleabag», noire et grinçante, qui a créé la véritable surprise de la soirée.

