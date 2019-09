Le best of foot local: superbe lob, bicyclette, passe suicidaire, septuplé

Habitué de ce best of foot local, Julien Cordioli s’est fait plaisir avec deux buts dont une jolie bicyclette, à revoir en vidéo. ÉdA – Florian Istace

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour.

1. Le festival de la lucarne

Un coup franc pleine lucarne, un superbe poteau rentrant dans l’angle… contre son camp, un énorme sauvetage et un lob millimétré qui s’engouffre sous la latte: les spectateurs du duel que Faimes et Amay (P2A liégeoise) ont offert en ont eu pour leur argent! Sept buts, dont trois chefs-d’œuvre, dont un autobut, donc…

2. Cordioli fait du vélo

Malmenés par l’équipe de Rhisnes (P1 namuroise), les joueurs de Nismes ont su réagir en égalisant à l’heure de jeu sur un remarquable retourné acrobatique signé Cordioli. C’est d’ailleurs ce même Cordioli qui, quelques minutes plus tard, donnait l’avantage à ses couleurs pour, au final, l’emporter 3 buts à 2.

3. La passe suicidaire lance l’adversaire

Du spectacle, on en a vu à Gouvy (P1 luxembourgeoise) qui accueillait Freylange dimanche après-midi. Entre la passe suicidaire de Denis, la volée de Schmitz et quelques gros ratés devant les buts, on ne s’est pas ennuyé lors du succès 3-2 des Gouvions.

4. Sept buts à la suite

Lors de la plantureuse victoire de Villers contre Merdorp (P4A liégeoise), il y a un joueur qui s’est fait particulièrement plaisir: Jonathan Zeilen. Auteur des sept premiers des dix buts locaux, l’attaquant s’est ainsi offert un septuplé, dont les six premiers ont été inscrits au cours de la même mi-temps. Difficile de faire plus efficace…

5. Expulsé après le match

En ce début de saison, le RFC Liège éprouve bien du mal et l’a encore démontré dimanche à Visé. Au-delà des 3 points, on notera que les Sang & Marines ont aussi perdu pour une semaine au moins Sergio Teruel: le milieu s’est en effet vu sanctionné d’un bristol rouge lors de la rentrée au vestiaire, tandis qu’il demandait des explications à l’homme en noir sur plusieurs phases litigieuses…

6. Une fin de match mouvementée

On a assisté à une fin de match mouvementée du côté de Belœil (P1 Hainaut) où l’équipe locale, menée 0-1 par Binche et réduite à dix dans le dernier quart d’heure, a bien cru sauver miraculeusement un point. En effet, lorsque Annedam a égalisé pour Belœillois à la 91e, peu de gens imaginaient que Schifano replacerait Binche aux commandes deux minutes plus tard…

7. Remplacé avant d’être exclu

Drôle d’histoire que cette expulsion de Guillaume Crenier à Warsage (P2B liégeoise), à l’occasion de la défaite des siens sur la pelouse de Blegny. En effet, si le joueur avait laissé sa place un quart d’heure plus tôt à Hugo Luca, il a tout de même hérité d’une carte rouge directe en cours de seconde période.

8. Un duel de «mentors beaux-frères»

Dans le match opposant Pepinster B à Lambermont B, il y a un homme qui avait plus le sourire que les autres: Amaury Greven, le coach des locaux, s’est en effet imposé 6-1 contre son beau-frère Cédric Fion.

9. Ils remontent quatre buts

Sainte-Cécile va s’en mordre les doigts: alors qu’ils menaient 0-4 en première période, les Céciliens ont vu Petitvoir remonter au marquoir dans un spectaculaire partage. «Je ne peux que me réjouir de la réaction phénoménale de mes joueurs», souriait le coach des locaux. Tu m’étonnes…

10. Sale week-end pour eux

Des images marquantes pour les personnes présentes sur place. ÉdA Enfin, on revient un court instant sur le petit incident ayant émaillé la rencontre de D2 Amateurs entre Verlaine et Hamoir. Alors que l’on jouait la 53e minute, l’arbitre de la rencontre, Auryan Arcoly, a décidé d’interrompre la partie, victime d’un malaise. Remplacé par l’un de ses juges de touche, il a ensuite été emmené vers le centre hospitalier hutois pour des examens plus approfondis. Bon rétablissement à lui!

Autre terrain, autre incident: sur la pelouse de Rongy (P3A Hainaut), la rencontre opposant le club local à la Squadra Mouscron a dû être arrêté suite à la grave blessure de Jonathan Kets. Bon rétablissement à lui également.

Enfin, on souhaite également un bon rétablissement au jeune joueur d’Elouge B (P4C Hainaut), victime lui aussi d’un malaise en cours de match et transporté vers l’hôpital.

