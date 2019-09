Run to Kick: courez avec Angèle pour vaincre le cancer des enfants

La star Angèle chaussera ses baskets ce dimanche à l’ancien hippodrome de Boitsfort: elle s’engage dans la course Run to Kick dont les fonds récoltés serviront à la lutte contre le cancer des enfants. Vous aussi, vous pouvez vous lancer.

La superstar Angèle va chausser ses baskets pour la bonne cause ce dimanche 29 septembre: la chanteuse prendra part en effet à la 2e Run to Kick, une course de bienfaisance pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants. ça se passera au Drohme, le parc de loisirs de l’ancien hippodrome de Boitsfort, à Uccle.

Angèle trouve ça «génial». Run to Kick Angèle se dit touchée par le sujet. Elle a en effet connu des cas de cancers pédiatriques dans son entourage. «Je suis ravie de pouvoir aider, que ma notoriété serve à autre chose qu’à la promotion de ma musique, qu’elle permette de mettre en lumière une cause trop oubliée...», assure la sœur de Roméo. «Je trouve ça génial de soutenir un événement comme celui-là. Le cancer pédiatrique est un sujet très lourd, très triste, mais la journée qu’on y consacrera le 29 sera, elle, hyper joyeuse! Plein de bonnes énergies se dégagent de ce projet, et c’est chouette d’associer quelque chose de positif à une réalité difficile».

Pas de fonds, pas de jogging

«En 2017-2018, KickCancer a réuni 1.800.000€ et souhaite atteindre le cap des trois millions au terme de l’année 2019», annonce l’organisation dans un communiqué. «Pour atteindre cet objectif, la fondation organise la deuxième “Run to Kick” pour récolter des fonds. Une course sœur aura lieu le même jour en France et la veille au Luxembourg, grâce aux concours respectifs de Imagine For Margo et de la Fondation Kriibskrank Kanner, en étroite relation avec la Belge KickCancer».

En plus de leur inscription de 10€, les participants à la course lèvent des fonds via les réseaux, grâce à une page automatiquement générée en s’inscrivant. Un bouton permet de faire un don en un seul clic. «Chaque coureur s’engage à lever un minimum de 200€ et (100€ pour les enfants et les étudiants de moins de 25 ans). Si les joggeurs n’ont pas levé la somme, ils ne sont pas obligés de compléter eux-mêmes, mais n’auront par contre pas le droit de courir. C’est la règle!», prévient l’organisation.

+ Pour s’inscrire, c’est par là vers le site de Run To Kick. Notez que le Drohme ne sera accessible qu’aux coureurs et à un accompagnant ce 29 septembre. Des équipes d’entreprises sont possibles.