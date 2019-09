VIDÉO | La Russe Gareeva se trompe de parcours mais gagne le chrono mondial juniores

La Belge pas mécontente

«Treizième? Pour une première, ce n’est pas si mal», estimait Julie De Wilde, 16 ans, après le mondial junior de cyclisme féminin contre-la-montre, disputé lundi à Harrogate, dans le Yorkshire anglais. «Surtout que je ne me sentais pas d’attaque, ce matin….»

«À cause d’un mal de gorge, comme cela m’arrive souvent. Mais d’habitude je parviens à le contenir, alors que là il est descendu dans mon estomac, ce qui a finalement affecté mes jambes. Pas l’idéal, quand on doit pédaler le plus vite possible. Il faut en effet être au top, pour briller dans ce genre d’épreuve, et ce n’était malheureusement pas mon cas. C’est pourquoi je suis plutôt satisfaite de mon classement. Mais je me demande évidemment à quelle place je me serais classée, sans ces problèmes physiques. Une question lancinante dont je ne connais pas la réponse. Maintenant de toute façon, l’épreuve en ligne (vendredi, NDLR) est à mes yeux la plus importante. Disons que ce contre-la-montre était un peu une course d’apprentissage, dont je pourrai tirer des leçons pour l’avenir…».

«J’espère bien sûr être à 100% vendredi. Le parcours (86 km, de Doncaster à Harrogate, NDLR) sera moins lourd qu’aujourd’hui, selon le coach. Les 60 premiers kilomètres sont plats. C’est donc la distance, et non le parcours en lui-même», qui devra opérer la sélection…