La zone de police Midi sévit contre le stationnement sur le trottoir

La zone de police Midi a communiqué les résultats de sa dernière campagne «Stop Park»: elle vise principalement les incivilités des automobilistes envers les usagers doux comme les piétons et cyclistes.

La zone de police Midi sévit contre le stationnement sauvage. Ainsi, la commune de Saint-Gilles a publié sur sa page Facebook plusieurs photos qui attestent de cette politique.

L’opération répond au nom de «Stop Park» et se concentre sur la lutte contre le stationnement sauvage et les incivilités liées à la voiture: «ces actions sont régulièrement renouvelées et visent à augmenter la sécurité des piétons et cyclistes», expliquent les autorités.

Pour dissuader les éventuels contrevenants qui pullulent à Saint-Gilles, les résultats de la dernière campagne, menée le 17 septembre, alignent leurs chiffres: 6 dépannages pour stationnement sur le trottoir (avec danger pour les usagers faibles), 1 dépannage pour défaut d’assurance et contrôle technique, 3 perceptions immédiates pour arrêt sur le trottoir, 18 PV pour stationnement interdit (sans notion danger), 2 PV pour défaut de contrôle technique, PV pour gsm au volant et 1 PV taxi pour travail frauduleux.