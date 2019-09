Des cyclistes sauvent un cerf coincé dans un point d’eau

La scène a ému de nombreux internautes ce week-end: des cyclistes ont uni leur force pour sauver un cerf coincé dans un point d’eau.

Des bonnes nouvelles, il y a en de nombreuses sur les réseaux sociaux et certaines trouvent un écho plus particulier. C’est le cas de ce sauvetage posté ce week-end sur Twitter et visionné près de 3 millions de fois.

Un cerf s’est retrouvé pris au piège dans une zone inondée à Huéscar (Grenade), à la suite des fortes pluies qui sont tombées en Espagne, explique le Huffington Post espagnol.

Incapable de sortir du trou rempli d’eau boueuse, l’animal ne doit son salut qu’au passage de plusieurs cyclistes qui se sont arrêtés pour le sortir de là.

Les cinq hommes ont réussi à extirper le cerf hors du trou en l’attrapant par les bois et en glissant une corde autour. Le cervidé n’a pas demandé son reste et a fui dès qu’il a eu les pattes hors de l’eau.

Plus de 40.000 personnes ont partagé la vidéo du sauvetage, aimée plus de 167.000 sur Twitter.