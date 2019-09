WTA Tachkent: Alison Van Uytvanck expéditive au premier tour, ça passe aussi pour Minnen

Alison Van Uytvanck et Greet Minnen se sont qualifiés pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA International de Tachkent, lundi, en Ouzbékistan.

Van Uytvanck, 61e joueuse mondiale, tête de série N.3 de ce tournoi sur surface dure doté de 250.000 dollars, s’est débarrassée 6-0, 6-1 de la Russe Liudmila Samsonova (WTA 163) en 52 minutes.

En 8e de finale, Van Uytvanck affrontera l’Ouzbèke Nigina Abduraimova (WTA 552) ou la Roumaine Monica Niculescu (WTA 106).

Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 124) a pris la mesure sur un double 6-2 de l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko, qui reprend la compétition à 33 ans après avoir donné naissance à son deuxième enfant et n’avait plus joué depuis l’US Open 2018.

En 8e de finale, Minnen défiera soit la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 56), tête de série N.1, soit l’Américaine Francesca Di Lorenzo (WTA 141).

Deux autres Belges sont engagées à Tachkent. Kirsten Flipkens (WTA 100) a hérité de la Hongroise Timea Babos (WTA 89), tête de série N.7, et Ysaline Bonaventure (WTA 123) jouera contre l’Ouzbèke Akgul Amanmuradova (WTA 447).

En double, Minnen et Van Uytvanck vont jouer ensemble alors que Bonaventure sera associée à la Japonaise Miyu Kato.