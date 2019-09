David Goffin perd une place à l’ATP, statu quo pour Elise Mertens

David Goffin a perdu une place au classement mondial des joueur de tennis, publié lundi par l’ATP. Le Liégeois est désormais 15e. Le Serbe Novak Djokovic trône toujours en tête du classement.

La semaine dernière, Goffin, pourtant première tête de série, a été éliminé d’emblée à Metz par l’Espagnol Pablo Carreno Busta.

La victoire à Metz est revenue au Français Jo-Wilfried Tsonga. Ce dernier bondit de la 61e à la 39e place. Son adversaire en finale, le Slovène Aljaz Bedene, gagne lui 12 places et est 64e.

Djokovic devance toujours l’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer. Ces deux derniers ont remporté la troisième édition de la Laver Cup avec l’équipe européenne. Nadal a fait l’impasse sur la dernière journée en raison d’une blessure au poignet.

Le Russe Daniil Medvedev, vainqueur du tournoi de Saint-Pétersbourg, reste quatrième du classement devant l’Autrichien Dominic Thiem. Le reste du top-10 est également inchangé.

Kimmer Coppejans (-3, 163e), Steve Darcis (-2, 184e), Ruben Bemelmans (-4, 202e) et Arthur De Greef (-5, 253e) ont tous reculé au classement.

Elise Mertens reste 24e mondiale, top 10 inchangé

Elise Mertens occupe toujours la 24e place du classement mondial des joueuses de tennis, publié lundi par la WTA. Il n’y a pas eu de changement dans le top-10, toujours dominé par l’Australienne Ashleigh Barty.

Demi-finaliste à Osaka, Mertens reste en 24e position, une place qu’elle occupe depuis le 9 septembre. Elle est également N.2 mondiale en double, où elle n’est devancée que par la Tchèque Barbora Strycova.

Derrière Mertens, trois Belges ont progressé au classement: Alison Van Uytvanck (61e, +1), Kirsten Flipkens (100e, +6) et Ysaline Bonaventure (123e, +2). Greet Minnen (124e) a elle reculé de deux places. Toutes les quatre ont disputé la semaine dernière le tournoi de Séoul, où Flipkens a atteint les quarts de finale et Bonaventure le deuxième tour tandis que Minnen et Van Uytvanck ont été éliminées d’emblée. Yanina Wickmayer est 161e (+1).

Le sommet de la hiérarchie mondiale est inchangé avec Barty devant la Tchèque Karolina Pliskova et l’Ukrainienne Elina Svitolina. La Japonaise Naomi Osaki, victorieuse à Osaka, est quatrième. La gagnante du tournoi de Séoul, la Tchèque Karolina Muchova, gagne 8 places et est 37e. L’autre lauréate du week-end, l’Américaine Sofia Kenin, titrée à Guangzhou, passe de la 20e à la 17e position.