The Best FIFA Football Awards - Eden Hazard et Kevin De Bruyne visent une place dans le Onze de l'année

(Belga) La soirée de gala des Best FIFA Football Awards se tiendra ce lundi soir à la Scala de Milan. Les Diables Rouges Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont nommés pour intégrer le Onze de l'année 2019.

La FIFA, fédération internationale de football, a dévoilé le 5 septembre une liste de 55 candidats au FIFA FIFPro World 11. Cette équipe de l'année est composée suite aux votes des footballeurs professionnels du monde entier. Chaque joueur a choisi un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants. La période prise en compte pour les prestations va du 16 juillet 2018 au 19 juillet 2019. L'an passé, Hazard avait intégré le Onze de l'année pour ses performances au Mondial 2018 alors que De Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku figuraient également parmi les nommés. D'autres prix seront remis au cours de cette soirée. Le plus attendu est celui de Joueur FIFA de l'année. Les trois finalistes sont l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus) et le Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool), récemment été élu Joueur UEFA de la saison 2018/2019. L'an passé, le Croate Luka Modric avait été sacré. Les prix de Joueuse FIFA, Entraîneur de l'année chez les messieurs et les dames, Gardien et Gardienne de l'année ainsi que le Prix Puskas du plus beau but seront également décernés. (Belga)