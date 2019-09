Les marcheurs de Saint-Feuillen ont défilé une semaine avant leur marche septennale

(Belga) Plusieurs compagnies de marcheurs ont été bénies, ainsi que leurs armes, dimanche à la Collégiale de Fosses-La-Ville, une semaine avant la marche septennale de Saint-Feuillen qui aura lieu le 29 septembre. Cette marche, reconnue par l'Unesco, est la plus prestigieuse et la plus ancienne des marches de l'entre Sambre-et-Meuse.

Plusieurs centaines de marcheurs en costumes d'époque, répartis en diverses compagnies, ont marché en rangs ordonnés dimanche dans l'entité de Fosses-La-Ville, où se dérouleront le 29 septembre les festivités de la "marche septennale de Saint-Feuillen". La tradition est reconnue patrimoine immatériel par l'Unesco depuis 2012. La journée de samedi avait été consacrée à la descente des reliques de Saint-Feuillen à la Collégiale de Fosses et à la traditionnelle veillée. Les armes et les bannières des Compagnies de Fosses ont été bénies au cours d'une messe célébrée dimanche. Les compagnies ont ensuite défilé dans les rues de la commune. La «marche de Saint Feuillen» a lieu tous les 7 ans, le dernier dimanche de septembre, en l'honneur de Feuillen de Fosses. Ce moine missionnaire irlandais du VIIe siècle est le fondateur de l'abbaye de Fosses-la-Ville. Il est également célébré à Nivelles et au Roeulx. Le 29 septembre, plus de 3.000 figurants, habillés en costumes d'époque de soldats, escorteront, selon la tradition, le buste et la Châsse de Saint-Feuillen au son des fifres et des tambours. La marche est ponctuée par de nombreuses décharges de mousquets. L'événement folklorique et populaire fossois, auquel assiste un très nombreux public, a, de longue date, dépassé les frontières de la région et même du pays. (Belga)