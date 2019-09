Coupe du monde de cyclocross - Eli Iserbyt s'impose à Waterloo et signe le doublé aux Etats-Unis

(Belga) Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté la 2e manche de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche à Waterloo, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. Déjà vainqueur de la 1e manche dans l'Iowa, le coureur belge de 21 ans s'est imposé avec 1:08 d'avance sur le champion de Belgique Toon Aerts, vainqueur de l'épreuve l'an dernier, et 1:23 sur Michael Vanthourenhout.

Gianni Vermeersch et le Néerlandais Corné van Kessel complètent le top 5. La semaine dernière, Eli Iserbyt s'était déjà adjugé la 1e manche de Coupe du monde à Iowa City, devant Toon Aerts et Daan Soete. L'ancien double champion du monde espoirs conforte sa 1e place au classement de la Coupe du monde. Chez les dames, la victoire à Waterloo est revenue à la Tchèque Katerina Nash, 41 ans. Elle a devancé la Suissesse Jolanda Neff et la Britannique Evie Richards. Ellen Van Loy a terminé 15e et première Belge de cette course à laquelle ne participait pas la championne du monde Sanne Cant. Chez les hommes aussi, plusieurs favoris ont aussi fait l'impasse sur les deux manches américaines, comme le champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel, qui prépare les Mondiaux sur route dans le Yorkshire, ou le champion de Belgique sur route Tim Merlier. Wout van Aert est pour sa part toujours en rééducation à la suite de sa chute au Tour de France. Seules les courses élites messieurs et dames ont eu lieu aux Etats-Unis. La Coupe du monde des juniors et des espoirs débutera le 22 octobre à Berne, en Suisse, première étape européenne de la Coupe du monde.