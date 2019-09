P3: Cartons en P3B, Moustier toujours sans faute

Alors que c'est en série A que l'on relève le plus de buts tombés ce week-end (38), c'est vers la P3B et la P3C (33 buts chacune) qu'il faut se tourner pour trouver les cartons de la sixième journée de championnat...

P3A: Ohey lâche le derby, Miécret muet à Bièvre, Gesves toujours leader

Le quator de tête s'est imposé ce week-end puisque tant Gesves (1er et vainqueur à Rochefort B, 2-4) que ses poursuivants directs Condrusien B (2e, vainqueur 1-2 à Ohey), Bièvre (3e, vainqueur 3-0 contre Miécret) et Andoy (4e, vainqueur 3-2 contre Lustin) sont sortis de leur rencontre avec les trois unités de la victoire.

Derrière, Molignée B, battu 2-4 par Dinant, est rejoint au classement par son adversaire du jour. On relève désormais cinq équipes à la 5e position avec 10 points. Molignée B et Dinant sont en effet accompagnés par Faulx (succès 5-1 contre Schaltin B), Ohey et Houyet (battu 4-3 à Éprave). La dernière rencontre opposait Assesse à Han-sur-Lesse, deux formations qui se sont quittées sur un partage (1-1).

P3B: Fernelmont, Petit-Waret, Sauvenière et St-Germain cartonnent

Pluie de buts et festival de scores fleuves en P3B avec une moyenne de plus de 4 buts par match. Le plus grand écart a été creusé par Fernelmont-Hemptinne B sur la pelouse du FCO Namur B (0-6), suivi par Sauvenière, vainqueur lui aussi en déplacement à Rhisnes (0-5). Saint-Germain n'a pas non plus lésiné sur les buts contre Temploux (5-1) alors que Petit-Waret a planté 7 buts contre Taviers (7-4) pour officialiser son premier succès de la saison après 4 défaites et un partage. Grand-Leez B a lui aussi signé sa première victoire depuis le début du championnat, face à Arquet B (2-0).

Les deux autres affiches du week-end convoquaient d'une part Jambes B et Émines (1-1), d'autre part Wépion B et Leuze (0-1).

P3C: Moustier encore et toujours, Tarcienne et Somzée suivent

6 victoires, zéro défaite, zéro nul, 18 points sur 18. C'est le bilan actuel de Moustier en P3C. Seuls Tamines (P1) et Ohey B (P4D) font aussi bien depuis la reprise de la saison provinciale namuroise. Ce dimanche, ce sont les Grognards de Ligny B qui en ont fait les frais (0-5). Suivant à 3 et 5 points du leader, Tarcienne et Somzée n'ont pas non plus tremblé ce week-end, les uns face à Flavion B (4-1), les autres face à Gimnée-Mazée (5-1).

Voisins, Bioul et Denée ont également déroulé chez eux: 4-0 pour Bioul contre Thy et 4-1 pour Denée face à Surice B. Couvin B a signé son deuxième partage d'affilée, 1-1 contre Philippeville, et Pesche B - Walcourt s'est soldé sur le même score. Enfin, le deuxième succès à l'extérieur est à mettre à l'actif de Biesme B, vainqueur 1-3 à l'UR Namur-FLV B.

À lire dans L’Avenir de ce lundi 23 septembre 2019, sur tablette, smartphone ou PC.