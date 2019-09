P2: Ligny trébuche, les Hav's partagent

Malgré son but et celui de son compère Barbier, Andy Noël a vu Ligny s'incliner pour la première fois cette saison. EdA - Guy Lorand

Si le leader de la P2A n'a pas tremblé ce dimanche, celui de la P2B a trébuché, même si la défaite ne lui coûte pas sa place de premier.

P2A: La majorité des buts concentrée en 3 matches, Anhée mène toujours la danse

En P2A, la 6e journée de championnat a été moins riche en buts. C'est même tout simplement la moins prolifique depuis le début de la saison, avec un total de 25 goals marqués... dont 19 sur 3 mêmes rencontres!

Gedinne s'est imposé contre Jambes 4-1 et Lisogne-Thynes s'en est allé battre Pondrôme 3-5 tandis que les deux "Hav's" d'Haversin et d'Havelange ont partagé l'enjeu 3-3.

Pour le reste, il fallait être moins avide de buts: Surice et Évelette n'en ont pas inscrit un seul (0-0), Morialmé et Vencimont se sont contentés d'une seule réalisation, signant un 1-0 respectivement contre Dion et contre Petigny-Frasnes. Même résultat pour Flavion face à Malonne, mais un résultat qui permet aux Florennois de passer devant leur adversaire du jour et de rester au contact du leader Anhée, auteur d'un cinquième succès face à Beauraing B (2-1).

P2B: Ligny n'est plus invaincu, Bossière n'est plus sans victoire

La série B n'a guère fourni plus de buts aux spectateurs du week-end puisqu'on en totalise 26, soit un de plus qu'en P2A. Parmi les matches de cette sixième journée, un certain Bossière - Ligny, qui n'est autre que le duel entre l'avant-dernier et le premier du classement. Et cette opposition des extrêmes a réservé une belle surprise aux joueurs locaux qui, en plus de signer leur première victoire de la saison (4-2), se sont offert le scalp du leader, jusqu'alors invaincu.

Au classement derrière Ligny (qui garde le leadership malgré sa première défaite), on retrouve désormais à égalité un duo d'équipes B: celle de Tamines (vainqueur 1-2 de Loyers B) et celle de Meux (0-0 à Aische B). Arquet est quant à lui 4e. Les Vedrinois ont enchaîné un sixième match sans défaite ce dimanche, en s'imposant 0-2 à Sart-Bernard.

Dans les autres rencontres, Achêne et Naninne n'ont pas trouvé de vainqueur (1-1), alors que le FCO est allé s'imposer à Floreffe (1-2). Schaltin a gagné à la maison contre Flawinne (5-3) et Gembloux en a fait de même face à Auvelais (2-0).

