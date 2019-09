Jo-Wilfried Tsonga s’impose à Metz pour la quatrième fois

Jo-Wilfried Tsonga a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Metz, une épreuve sur surface dure dotée de 524.340 euros, dimanche en France. C’est le quatrième titre au Moselle Open pour le Manceau de 34 ans.

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 61) a toutefois dû batailler pour venir à bout du Slovène Aljaz Bedene (ATP 76) mais s’est finalement imposé 6-7 (4), 7-6 (4) et 6-3 après 2h47 de match. Le Français succède au palmarès à son compatriote Gilles Simon et devient le joueur le plus titré du tournoi messin.

C’est le 18e titre de la carrière de Tsonga, le 2e cette saison après avoir remporté le tournoi de Montpellier en février, en 30 finales disputées sur le circuit.

Quant à Bedene, c’est la quatrième fois qu’il s’incline en finale d’un tournoi ATP. Il a déjà échoué sur la dernière marche à Chennai (2015), Budapest (2017) et Buenos Aires (2018).

David Goffin, qui était tête de série N.1 du tournoi, a été éliminé au 2e tour.