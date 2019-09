La Belgique termine 9e du relais mixte aux Mondiaux de cyclisme

La Belgique a pris la 9e place, sur 11 équipes au départ, du contre-la-montre en relais mixte, première épreuve des championnats du monde de cyclisme, dimanche dans le Yorkshire.

Après 28 km d’effort, le titre mondial est revenu aux Pays-Bas (38: 27.60). L’Allemagne (+22.75) et la Grande-Bretagne (+51.27) complètent le podium du jour.

Nouvelle épreuve au programme de ces Mondiaux anglais, ce relais mixte contre-la-montre était constitué de deux tours d’un circuit effectué une fois par trois hommes puis par trois femmes. L’équipe féminine peut s’élancer au moment où le 2e cycliste passe la ligne d’arrivée alors que le temps final est également pris sur la deuxième coureuse à passer la ligne.

Troisième à prendre le départ sur les routes mouillées de Harrogate, la Belgique, avec Jan Bakelants, Frederik Frison et Senne Leysen chez les hommes et Valerie Demey, Sofie De Vuyst et Julie Van de Velde chez les dames, la Belgique a signé le temps de 41: 00.31, à 2:32.71 des Pays-Bas.

Les Néerlandais Koen Bouwman, Bauke Mollema, Jos Van Emden, Lucinda Brand, Riejanne Markus et Amy Pieters sont donc les premiers champions du monde de la discipline.

Lundi se dérouleront les épreuves du contre-la-montre juniors. La Belgique sera représentée par Branko Huys et Lars Van Ryckeghem chez les garçons et Julie De Wilde chez les filles.

La course sur route élite messieurs, point d’orgue de la semaine, est prévue dimanche entre Leeds et Harrogate (285 km).