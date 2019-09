Pour la 5e fois, Sebastian Vettel gagne le Grand Prix de Singapour

Sebastian Vettel a remporté pour la 5e fois le GP de Singapour, devant Charles Leclerc et Max Verstappen, renouait ainsi avec la victoire cette saison. Le leader du championnat Lewis Hamilton termine en 4e position.

Sebastian Vettel a remporté le Grand Prix de Singapour, 15e manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit urbain de Marina Bay (5,063 km). Le pilote allemand a devancé son équipier Charles Leclerc pour un doublé Ferrari. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a complété le podium. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), leader du championnat, a pris la quatrième place, devant son équipier finlandais Valtteri Bottas.

Parti en pole, Leclerc conservait sa première place devant Hamilton, Vettel et Verstappen. Leclerc restait devant avec Hamilton dans son sillage durant le premier tiers de la course. Le passage au stand redistribuait les cartes: Vettel prenait la tête devant Leclerc alors que Hamilton reculait en quatrième position, derrière Verstappen.

Vettel prenait une petite avance sur son jeune équipier, mais un contact entre Romain Grosjean (Haas) et George Russell (Williams) provoquait l’entrée en piste de la safety car, ce qui annulait les écarts.

La course ne reprenait que pour quelques minutes car la voiture de Sergio Perez (Racing Point) s’immobilisait à un endroit dangereux au 43e tour. La safety car remontait déjà sur la piste et sortait une troisième fois, au 50e tour, après un contact entre Daniil Kvyat (Toro Ross) et Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

Une fois la course repartie, Vettel tenait Leclerc à bonne distance et s’imposait. C’est la première victoire de la saison de l’Allemand, dont le dernier succès remontait au Grand Prix de Belgique 2018. Verstappen conservait la troisième place malgré le retour d’Hamilton, qui reste solidement en tête du championnat, et Bottas.

Le paddock prendra à présent la direction de la Russie où le 16e Grand Prix de la saison est programmé dimanche prochain.