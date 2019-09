VIDÉO | Le message d’amour de Romelu Lukaku à sa maman après son but dans le derby milanais

Romelu Lukaku a à nouveau marqué en championnat d’Italie. Et il a fêté ça par une dédicace à sa maman.

Romelu Lukaku gardera un très bon souvenir de son premier derby milanais. Le Diable rouge a contribué à la victoire 0-2 de l’Inter en inscrivant un but de la tête à la 78e minute. Il s’agit du 3e but de la saison de Lukaku qui peut également savourer la première place au classement des Nerazzurri, auteurs d’un 12 sur 12 lors de ces quatre premières journées.

Après avoir tendu l’oreille vers le public et avant d’aller fêter ce but avec son entraîneur Antonio Conte, l’attaquant belge de 26 ans est venu face à une des caméras présentes à San Siro pour dire «Maman, je t’aime» et lui adresser un bisou (vidéo en haut de l’article).

Ce n’est pas la première fois que «Big Rom» adresse publiquement un message à ses parents. En septembre 2018, après ses buts contre l’Islande, il avait expliqué que sa célébration avec ses doigts formant un «A» était adressée à sa mère, Adolphine: «Tous les sacrifices que tu as faits pour Jordan et moi. C’est normal que je te dédie chacun de mes goals. Je t’aime maman», avait-il écrit sur Instagram. Et après son but contre les USA au Mondial 2014, c’était un «Jet’aime, papa» qu’il avait crié face à une caméra.