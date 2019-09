Laver Cup - L'Europe mène 7-5 avant la dernière journée

(Belga) L'Europe mène 7 points à 5 contre l'équipe mondiale à l'issue de la deuxième journée de la Laver Cup, une compétition de tennis entre une équipe européenne et une équipe mondiale, samedi à Genève, en Suisse.

Rafael Nadal aura rythmé la soirée samedi à Genève. L'Espagnol, 2e mondial, a d'abord battu le Canadien Milos Raonic (ATP 24) 6-3, 7-6 (1) afin de porter le score à 7-3 avant d'être associé en double à Stefanos Tsitsipas. Le Majorquin et Grec avaient l'occasion de creuser l'écart mais ils se sont inclinés au super tie-break, 6-4, 3-6 et 10/6, devant l'Australien Nick Kyrgios et l'Américain Jack Sock. Quelques heures auparavant, la fin de la session de jour a vu Roger Federer ravir le Palexpo de Genève. Le Bâlois, 3e mondial, a battu Kyrgios (ATP 27) sur le score de 6-7 (5), 7-5 et 10/7. Cette victoire, la deuxième pour le Suisse après celle en double avec Alexander Zverev vendredi, avait placé l'Europe aux commandes (5-3). Dans le premier match de la journée, John Isner (ATP 20) a battu Zverev (ATP 6) au super tie-break, 6-7(2), 6-4, et 10/1. Après deux manches équilibrées, Isner a profité d'une véritable panne de première balle de l'Allemand pour remettre provisoirement les deux équipes à 3-3. Trois simples et un double, qui rapporteront cette fois trois points à chaque vainqueur, sont au programme de l'ultime journée dimanche. La Laver Cup, compétition créée sous l'impulsion de Roger Federer, en est à sa troisième édition. L'Europe a remporté les deux premières éditions. (Belga)