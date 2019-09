Euro de volley (m) - Déception pour la Belgique, éliminée en huitièmes face à l'Ukraine

(Belga) La Belgique n'est pas parvenue a valider son ticket pour les quarts de finale du Championnat d'Europe messieurs de volley. Samedi au Sportpaleis d'Anvers, les Red Dragons (FIVB 12) se sont inclinés 3 sets à 2 (25-22, 21-25, 14-25, 25-18 et 15-10) devant l'Ukraine (FIVB 54).

Deuxième du groupe B, l'équipe de Brecht Van Kerckhove a connu un départ compliqué contre les Ukrainiens, troisièmes du groupe D après trois victoires et deux défaites, en encaissant le premier set (25-22) après 25 minutes de jeu. Menés 10-16 dans le deuxième set, les Belges ont pu compter sur le réveil offensif d'Arno Van de Velde et Bram Van den Dries pour revenir à une manche partout (21-25). Beaucoup plus précise offensivement, la Belgique est ensuite passée en tête en prenant le 3e set (14-25) dans le sillage de Sam Deroo. Alors qu'on pensait les Red Dragons partis vers la victoire, ils sont retombés dans leurs travers du début de match en concédant la quatrième manche à des Polonais efficaces (125-18). Moins performante au service que son adversaire, la Belgique s'est inclinée au tie-break (15-10) contre des Ukrainiens qui ont parfaitement maîtrisé les points clés de ce set décisif et qui défieront la Serbie en quarts de finale. Demi-finaliste de la dernière édition, la Belgique quitte donc le tournoi après avoir pourtant bien négocié la phase de groupes (4v-1d). Plus tôt dans la journée, la Serbie (FIVB 10) s'est imposée en trois sets, 31-29, 25-21 et 25-18, contre la République tchèque. Les Serbes, champions d'Europe 2011 et troisièmes en 2017, ont terminé premiers du groupe B grâce à cinq victoires en autant de matches, dont un succès 3-0 contre les Belges. (Belga)