Pari réussi pour le premier derby de Romelu Lukaku avec l’Inter

Romelu Lukaku gardera un très bon souvenir de son premier derby milanais. Le Diable Rouge a contribué à la victoire 0-2 de l’Inter en inscrivant un but de la tête à la 78e minute.

Il s’agit du 3e but de la saison de Lukaku qui peut également savourer la première place au classement des ‘Nerazzurri’, auteurs d’un 12 sur 12 lors de ces quatre premières journées.

Les Interistes ont bien mérité cette victoire en imposant leur domination tout au long de la rencontre. Lautaro Martinez (10e) et Lukaku (18e) ont amené le danger en premier face à un Gianluigi Donnarumma très réactif et sauvé par son poteau à la 21e minute. Le portier de l’AC Milan a encore sorti un superbe arrêt sur une retournée de D’Ambrosio avant la mi-temps (35e) mais n’a rien pu faire juste après la pause sur une frappe de Marcelo Brozovic déviée de manière décisive dans son propre but par Rafael Leao (49e).

L’AC Milan, qui s’était procuré deux occasions de but en première mi-temps via Suso et Piatek, a bien réagi mais a toujours buté sur une défense interiste très solide. Assez peu impliqué dans les actions des siens jusque-là, Romelu Lukaku a répondu présent sur un centre parfait de Nicolo Barella à la 78e minute pour placer une tête en torsion au fond des filets et marquer le derby de son empreinte. Ce derby plaisant s’est conclu sur trois frappes sur le cadre: deux pour l’interiste Matteo Politano (80e et 90e+1) et l’autre pour le Milanais Theo Hernandez (86e). Battu pour la deuxième fois en quatre matches, l’AC Milan est 9e de Serie A avec 6 points.

– FRANCE -

En Ligue 1, Aaron Leya Iseka est monté au jeu à la 65e minute du match entre Nîmes et Toulouse comptant pour la 6e journée de championnat. L’attaquant Belge n’a pas pu remédier au but Nîmois et a vu son équipe s’incliner 1-0. Au classement, Toulouse est 13e avec 8 points. Thomas Foket, présent 90 minutes, a pour sa part aidé Reims à garder le zéro lors du match nul face à l’AS Monaco (0-0). Les Rémois sont 10es avec 8 points.

– PAYS-BAS -

En Eredivisie, Hannes Delcroix et Anas Tahiri ont joué toute la rencontre avec Waalwijk, battu 4-0 contre le Sparta Rotterdam où Dante Rigo a joué 20 minutes. Elton Kabangu et Tresor Ndayishimiye sont pour leur part montés au jeu en fin de match avec Willem II.