Mouscron, tenu en échec: «Mauvais début de match» selon Boya

Trois équipes comptent 15 points au sommet du classement général de Pro League après les rencontres de la 8e journée de Jupiler Pro League disputées samedi soir.

Mouscron, qui a partagé 1-1 à Waasland-Beveren, et l’Antwerp, vainqueur 3-1 face au Cercle de Bruges, sont en effet revenus à la hauteur du Standard. Les trois équipes comptent 15 points mais les Liégeois ont l’opportunité de reprendre de l’avance dimanche contre Eupen. Le Club de Bruges (14 pts) doit lui aussi jouer dimanche contre Anderlecht.

Pour Frank Boya, c’était un «mauvais début de match». Il regrette la mauvaise entame des Mouscronnois au Freethiel.

«C’est vrai que notre début de match n’a pas été au niveau, commente le Camerounais. On a souffert mais on est parvenu à faire le gros dos. Ensuite, nous avons profité de notre seule occasion pour prendre les devants.»

Au final, le point semble refléter la physionomie de la rencontre. «C’est un point, c’est bon à prendre même si on aurait pu l’emporter dans les derniers instants avec le coup de franc de Nemanja (Antonov).»

Séduisant depuis le début de la saison, Mouscron aurait pourtant espéré mieux de son déplacement chez la lanterne rouge waaslandienne. Les Hurlus ont maîtrisé la première période au terme de laquelle ils ont mené au score grâce au but d’Aleix Garcia (32e). Privé de Marko Bakic sorti sur civière à la demi-heure, les Mouscronnois ont connu plus de difficultés en deuxième période. Devant son public, Waasland-Beveren a poussé pour égaliser. Un but annulé à la 60e a servi d’avertissement avant l’égalisation méritée de Jur Schyvers (72e). L’ambiance tendue sur le terrain, sur le banc et dans les tribunes a rendu la fin de rencontre indécise mais les deux équipes se sont finalement quittées sur un partage. Un résultat qui n’arrange non plus Waasland-Beveren, dernier avec trois points et toujours en quête d’un premier succès.

Dans l’autre rencontre qui débutait à 20h, l’Antwerp a signé un deuxième succès consécutif en championnat, ce qu’il n’était pas encore parvenu à faire. Les Anversois ont démarré la rencontre en mode mineur face à des Brugeois entreprenants mais ont tout de même réussi à ouvrir le score grâce à un but de Didier Lamkel Zé (20e). Le Cercle est revenu au score avant la pause grâce à un centre dévié dans son propre but par Dino Arslanagic (35e). Le Great Old a repris les commandes de la rencontre juste avant l’heure de jeu via l’inévitable Dieumerci Mbokani, auteur de son 6e but en Pro League cette saison (59e). Didier Lamkel Zé a mis fin au suspense dix minutes plus tard en prenant une nouvelle fois la défense du Cercle à défaut (69e). Au classement, les Brugeois occupent la 14e place avec trois points comme ses deux poursuivants Eupen et Waasland-Beveren.