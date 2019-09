D2 Amateurs; Meux et les Francs Borains se neutralisent, Namur enchaîne, Durbuy rejoint à la 94e

Pas de vainqueur dans le choc de cette 5e journée entre Meux et les Francs Borains. Namur prend la mesure d'Onhaye, Durbuy a vu Rebecq revenir à sa hauteur dans les arrêts de jeu. La Louvière, à neuf, n'a pas tremblé contre Givry alors que Stockay bat Couvin.

D2 Amateurs

Union Namur FLV - Onhaye 2-0

Buts: Senakuku (1-0, 65e), Lwangi (PEN 2-0, 70e)

En deux matchs, revoilà les Namurois dans les premières positions avec Senakuku et Lwangi en buteurs côté namurois. C’est le troisième succès des Namurois alors qu’Onhaye enregistre une troisième défaite en quatre matchs.

Meux - Francs Borains 1-1

Buts: Chaabi (0-1, 35e), Kinif (PEN 1-1, 43e)

Pas de vainqueur dans le sommet avec deux équipes qui n’avaient pas encore perdu le moindre point. L’inévitable Chaabi, l’un des co-meilleurs buteurs, y allait de sa petite rose mais Kinif égalisait sur penalty pour Meux. Plus rien l’allait bouger en 2e période.

Durbuy - Rebecq 1-1

Buts: Demarteau (1-0, 57e), Piret (1-1, 94e)

Une frappe puissante de Demarteau, à la 57e, avait lancé Durbuy vers la victoire mais dans les arrêts de jeu, Rebecq trouvera la faille par Piret pour prendre le point.

La Louvière - Givry 2-0

Buts: Mputu (1-0 et 2-0, 1ère et 44e)

Si le score apparaît flatteur pour Givry, c’est sans doute parce que les Louviérois n’ont pas été en mesure de faire plus, eux qui ont mené 1-0 dès la 1ère minute par l’ancien de Tilleur, Jesse Mputu, dont la reprise de la tête trompa Bartholomé. Ces deux-là se retrouveront à la 44e lorsque le joueur louviérois devant le gardien visiteur et d’une pichenette fait 2-0. Juste après ça, le capitaine, Jonckheere, écopait de deux jaunes. Mais même en supériorité numérique, Givry n’y arrivait pas. Un Givry qui finira même à 11 contre 9 puisqu’un second louviérois, Depotbecker, monté dix minutes auparavant, prenait la rouge à la 84e.

Couvin-Mariembourg - Stockay 2-3

Buts: Charlier (1-0, 5e), Bertrand (PEN 1-1, 38e), Clerbois (1-2, 77e), Demaerschalk (1-3, 90e), Lorenzon (PEN 2-3, 93e)

Après deux défaites, Stockay s’impose à Couvin dans un duel qui voit les Couvinois faire 1-0 dès la 5e par Charlier. Bertrand égalisa sur penalty à la 38e, Clerbois mit Stockay en position favorable et Demaerschalk confirmait. Le penalty de Lorenzon était bien trop tardif dans le temps pour changer la donne.