D1 Amateurs: La Louvière renoue avec la victoire, Seraing s'incline chez le leader, Tubize bat le RWDM

Avec deux nouveaux buts de Mertens, le leader, Deinze bat Seraing et profite de la défaite d'Heist pour s'isoler en tête du championnat, avant le déplacement de l'Olympic à Boom. Le Lierse cale toujours, La Louvière retrouve le sourire, Tubize enfonce le RWDM.

D1 Amateurs

Dessel Sp. - Lierse Kempenzonen 2-1

Buts: Breugelmans (1-0, 25e), Vansimpsen (2-0, 54e), Kindermans (2-1, 56e)

Les Lierrois n’y arrivent toujours pas en ce début de saison et s’inclinent pour la 4e fois en autant de rencontre. Dessel l’emporte grâce à des buts de Breugelmans et Vansimpsen et si Kindermans réduit le score à la 56e, le Lierse ne reviendra plus.

Dender - La Louvière Centre 1-2

Buts: Miroux (0-1, 55e), Delbergue (0-2, 68e), Ngongo (1-2, 80e)

Après deux défaites, les Louviérois ont renoué avec la victoire. En première mi-temps, les deux équipes allaient avoir de grosses occasions, Dender frappant une première fois les poteaux puis une seconde fois à la 46e mais c’est La Louvière qui ouvre le score par Miroux, sur un assist de Dansoko à la 55e. Delbergue doublera la mise. Ngongo redonnera du piment aux dix dernières minutes mais les Loups vont tenir bon.

Heist - Tessenderlo 0-1

But: Battista (0-1, 84e)

Le leader est tombé pour la première fois de la saison sur un but tardif de Battista.

Deinze - FC Seraing 2-1

Buts: Mertens (1-0 et PEN 2-0, 30e et 45e), Labylle (2-1, 55e)

Ce match entre le premier et le quatrième a tourné en faveur du leader qui a pu compter sur le meilleur buteur actuel de la compétition, Mertens, qui inscrit là ses 7e et 8e buts. Labylle offrira un peu d’espoir aux Serésiens mais ceux-ci ne parviendront pas à planter le second but, synonyme de point.

Tubize - RWDM 2-1

Buts: El Omari (1-0, 45e), Garlito (PEN 2-0, 50e), Fabre (2-1, 73e)

Troisième défaite en quatre matchs pour les Molenbeekois qui ont chuté à Tubize. Des Tubiziens qui marqueront au meilleur moment, à savoir juste avant le repos. Mieux, ils doubleront leur avance, juste après la reprise sur un penalty de Garlito. Fabre aura relancé les siens à la 73e, sans que cela n’évolue sur la fin.